Devo confessare una leggera ipocrisia quando si parla di prodotti seriali italiani, perché spesso mi capita di giudicarli (magari pure con pregiudizio) lontani dagli standard americani e inglesi, “troppo italiani” come direbbe qualcuno, salvo poi gridare alla scopiazzatura a stelle e strisce quando vedo una serie che effettivamente prova ad avvicinarsi allo stile d’oltreoceano.

Conscio di questo bias mi sono approcciato con mente più aperta possibile a ChiaroScuro, nuova serie di Netflix (creata da Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch e diretta da Jan Maria Michelini) concepita nel pieno stile della piattaforma, che produce serie “local” ma che abbiano la potenzialità di andare “global”. Fin dal trailer, poi confermato dagli episodi, ChiaroScuro è molto italiana nell’ambientazione, ma palesemente filoamericana nella concezione narrativa e visiva. Vediamo com’è andata.

ChiaroScuro ruota intorno alla figura di Cosmo Speranza (Pierpaolo Spollon), eccentrico esperto di arte, campione del riconoscimento di falsi, che si trova a collaborare con la polizia per un delitto che potrebbe avere a che fare con la sua famiglia, lui che è figlio di un importante falsario suicidatosi anni prima (Alessandro Preziosi), che gli ha lasciato anche una sorellastra, Leda (Matilde Gioli). Ad affiancarlo c’è il poliziotto Angelo Tiberi (Andrea Lattanzi), supportato dalla collega Eleonora (Romana Maggiora Vergano), che prima deve gestire l’eccentricità di Cosmo, sperando sia cosa di pochi giorni, salvo poi trovarselo come partner fisso quando il suo capo si rende conto che Speranza è effettivamente uno che, con la mente sopraffina che si ritrova, può essere un bravo investigatore.

E da lì partono otto episodi in cui il classico caso di puntata, con il morto del giorno, si intreccia con l’altrettanto classica trama orizzontale legata alla vicenda personale di Cosmo, che parte dalla presenza di un misterioso serial killer che con le sue uccisioni cita quadri famosi, e arriva (non credo sia sto grande spoiler) alla possibilità che ci sia del losco dietro il suicidio del padre del protagonista. Quando dicevo che ChiaroScuro punta a essere una serie all’americana, non lo dicevo mica per dire. In termini narrativi e di sistema dei personaggi, la serie è una specie di bigino del classico manuale di sceneggiatura statunitense.

Pierpaolo Spollon interpreta Cosmo Speranza in ChiaroScuro

Ecco qualche elemento in ordine sparso:

-Il protagonista eccentrico, imprevedibile, ma intelligentissimo e segnato da una ferita psicologica profonda.

-Un poliziotto sveglio ma non stra-ordinario, a cui viene affiancato il genio come se fosse normale farsi aiutare dai civili in polizia.

-Un rapporto complicato e conflittuale fra i due, ma che attraverso i casini quotidiani si sposta nei territori del rispetto e chissà, forse anche dell’amicizia.

-Come detto, i casi di puntata in cui si inserisce (a volte prendendosi parecchio spazio) la trama orizzontale.

-Almeno una sottotrama romantica fra due personaggi che sappiamo dovranno amarsi ma trovano ostacoli vari, compresa la loro inadeguatezza.

-Un po’ di sorprese sulla storia del protagonista.

-I cattivi di puntata che quando vengono scoperti confessano seduta stante, perché non possiamo trascinarci l’incertezza per anni come avviene nella realtà.

A questo poi si aggiunge un approccio visivo abbastanza dichiarato. ChiaroScuro è una serie di buoni mezzi tecnici, che piazza effettoni specialoni per dare corpo alle visioni e deduzioni dell’eroe, e che si costruisce attraverso un montaggio rapido, spezzato, pieno di cambi di ritmo che cercano di mantenere alta la tensione, che si parli di quella criminal-investigativa, di quella comica-amicale, o di quella romantica. E nella sua vocazione insieme locale e internazione, ChiaroScuro usa Roma come un setting non solo geografico, ma anche artistico, facendo muovere i personaggi in scenari da cartolina che all’occhio straniero potrebbero strappare moti di ammirazione del tipo “non c’è un posto in Italia che sia brutto”. E non che Roma non sia effettivamente molto bella, però insomma, qui pare di stare in un continuo sogno a occhi aperti.

Nel complesso, l’operazione funziona. Ci mette qualche minuto a ingranare, per via di una presentazione troppo didascalica dei personaggi, e perché lo scimmiottamento della serialità americana può effettivamente colpire molto e distrarre almeno un po’. E però il cast funziona ed è attraversato da una buona chimica, il ritmo come detto è sempre piuttosto sostenuto, e i casi di puntata hanno una loro efficacia e varietà, chi più chi meno.

Soprattutto, funziona il rapporto fra i protagonisti, più per accumulo che per purissima qualità. Per dirla in altro modo, non è tanto che ogni singola battuta fra Cosmo e Angelo funzioni alla perfezione (ne riparliamo a breve), ma il puro meccanismo seriale fa sì che il continuo incontro-scontro fra due caratteri così diversi riesca a costruire una trama di complicato avvicinamento, che da sola trova il modo di essere interessante, quasi che noi spettatori vivessimo sulla nostra pelle la crescita di un affetto che non riguarda tanto (o solo) la qualità delle persone con cui abbiamo a che fare, ma il semplice fatto che, standogli così vicino, finiamo col sentirle parte della famiglia.

Non è però tutto oro quello che luccica, e l’agilità del racconto non riesce a mascherare alcune debolezze. Come detto, non tutti i dialoghi funzionano alla perfezione, e anzi alcune forme di diatriba fra i protagonisti risultano abbastanza buttate lì. Così come fin troppo semplicistiche suonano alcune scelte di dialogo buone solo per veicolare qualche informazione, senza però darci qualcosa in più in termini di atmosfera e stile.

A livello più basico, strutturale, Cosmo ci viene presentato come esperto di arte, e intorno a quel tema si sviluppa buona parte della trama orizzontale, ma allo stesso tempo la sua bravura nel risolvere i casi sembra un’abilità realmente a 360 gradi, al punto che Cosmo mostra delle competenze che non dovrebbe avere (tipo che ne so, l’effetto del calore sui corpi dei cadaveri). Chiaro che una serie in cui i casi di puntata sono tutti nel mondo dell’arte sarebbe risultata ridondante, però siete voi che mi avete presentato il personaggio così, se poi gli date “poteri” che non dovrebbe avere, e li date per scontati, è più facile che la cosa mi stoni. Il risultato, non proprio bellissimo, è che certe premesse artistiche della serie non vengono pienamente sfruttate, restando confinate, anche in termini di messa in scena, a poche sequenze obbligate, ma senza che questo stile riesca a costruire una reale identità dello show.

Ancora più in generale, ChiaroScuro è una serie che effettivamente sconta un po’ di sudditanza con certi prodotti d’oltreoceano. Ci prova a uniformarsi e in parte ci riesce, ma si porta dietro questa patina di italianità laccata e turistica che suona meno genuina proprio agli spettatori che parlano la sua lingua, e che possono percepirla come un prodotto sospeso in una specie di via di mezzo: non abbastanza stilosa, raffinata e provocatoria per essere una bella serie da piattaforma, ma nemmeno così calata nel suo territorio da essere, per lo meno, una serie davvero “nostra”.

Devo dire che, comunque, pensavo peggio. Lo pensavo dopo il trailer, e lo pensavo dopo le prime tre-quattro scene. A conti fatti, però, ho guardato questi otto episodi con un moderato ma stabile interesse, perché qualche caso di puntata funziona meglio di altri, perché certi twist, pur non completamente imprevedibili, arrivano comunque con i tempi e i modi giusti, e perché, in effetti, m’è partita la ship romantica con i due personaggi per cui mi doveva partire.

È un prodotto troppo derivativo per essere una “grande” serie tv, perché di fatto cerca di inserirsi in quel solco di crime leggero e scanzonato, con protagonista eccentrico e geniale, che certamente ha fatto parte della storia della serialità televisiva, ma con confenzioni di ben altra caratura e memorabilità (specie dal punto di vista dei dialoghi). Non è una bombetta originale come Sherlock, insomma, e nemmeno un granitico prodotto generalista come Castle. Però sono otto episodi che si lasciano guardare, che probabilmente si capiscono pure se intanto fate altro, e che raccontano una storia che, pur fra alti e bassi, funziona. Ci siamo guardati cose assai peggiori.

Perché seguire ChiaroScuro: è un investigativo light di buoni mezzi tecnici e legittime intenzioni, con un bel cast.

Perché mollare ChiaroScuro: cerca di fare il bel crime americano, ma ci riesce solo a tratti.