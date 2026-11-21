Career Day dell’Università di Bergamo: oltre 50 aziende incontrano laureati e studenti in cerca di lavoro
Appuntamento giovedì 26 novembre in Fiera, dalle 9,30 alle 17. In programma incontri con i recruiter, colloqui conoscitivi e opportunità di lavoro e tirocinio
Bergamo. Un’occasione per conoscere le aziende del territorio, sostenere i primi colloqui e scoprire nuove opportunità professionali. Giovedì 26 novembre, dalle 9,30 alle 17, alla Fiera di via Lunga torna il Career Day dell’Università di Bergamo, la giornata dedicata all’incontro tra il mondo universitario e quello del lavoro.
Saranno oltre 50 le imprese e le realtà istituzionali presenti all’edizione 2026, pronte a incontrare laureandi e laureati interessati a muovere i primi passi nel mondo professionale o a individuare nuove prospettive di carriera. Durante la giornata i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i responsabili delle risorse umane e i professionisti delle aziende, conoscere le posizioni aperte, approfondire le possibilità di tirocinio e sostenere colloqui conoscitivi. Un’opportunità anche per costruire una rete di contatti e comprendere quali competenze siano maggiormente richieste dal mercato del lavoro.
L’appuntamento è stato preceduto dal ciclo di webinar “Waiting for Career Day”, organizzato dall’Ateneo per aiutare studenti e neolaureati a prepararsi all’incontro con le imprese, dalla valorizzazione del curriculum alla presentazione delle proprie competenze durante un colloquio.
“In una fase particolarmente complessa per il sistema produttivo, caratterizzata da difficoltà nel reperimento di personale e competenze adeguate, il Career Day assume un valore ancora più strategico – sottolinea il rettore dell’Università di Bergamo, Sergio Cavalieri -. Mette in relazione diretta le esigenze delle imprese con i giovani talenti che si affacciano al mondo del lavoro, offrendo alle aziende un’importante opportunità per intercettare nuove professionalità e costruire il proprio futuro”.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione attraverso la piattaforma dedicata dell’Università di Bergamo. Sul sito dell’Ateneo è possibile consultare il programma della giornata, i profili delle aziende partecipanti e le opportunità di lavoro e tirocinio già disponibili. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito.