Saranno oltre 50 le imprese e le realtà istituzionali presenti all’edizione 2026, pronte a incontrare laureandi e laureati interessati a muovere i primi passi nel mondo professionale o a individuare nuove prospettive di carriera. Durante la giornata i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i responsabili delle risorse umane e i professionisti delle aziende, conoscere le posizioni aperte, approfondire le possibilità di tirocinio e sostenere colloqui conoscitivi. Un’opportunità anche per costruire una rete di contatti e comprendere quali competenze siano maggiormente richieste dal mercato del lavoro.