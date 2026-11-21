Nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre sopra Mezzolombardo. L’uomo, sempre rimasto cosciente, ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Trento

Mezzolombardo (Trento). È precipitato per circa 15 metri mentre stava percorrendo una ferrata, finendo parzialmente in acqua e riportando diversi traumi. Incidente in montagna nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre per un escursionista di 65 anni residente a Seriate, rimasto ferito lungo la ferrata della Val del Rì, sopra Mezzolombardo, in Trentino.

Come riportato da il Dolomiti, l’uomo stava affrontando la via attrezzata insieme ad altri due escursionisti quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’appiglio ed è scivolato per una quindicina di metri, terminando la caduta parzialmente nel torrente sottostante. Nonostante i politraumi riportati, il 65enne è sempre rimasto cosciente.

Immediato l’allarme lanciato dai due compagni di escursione, che in quel momento stavano cercando di uscire dal torrente e dalla ferrata per rientrare a piedi lungo il sentiero. La Centrale Unica di Emergenza ha quindi attivato la stazione Rotaliana-Bassa Val di Non del Soccorso Alpino, richiedendo anche l’intervento dell’elisoccorso.

Una volta individuata la posizione del ferito, l’elicottero ha raggiunto la zona dell’incidente, calando con il verricello il tecnico di elisoccorso e l’équipe sanitaria. Il 65enne è stato soccorso sul posto e successivamente recuperato a bordo dell’eliambulanza, che lo ha trasportato a Mezzolombardo per le operazioni di stabilizzazione. Da qui è stato trasferito nuovamente in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, per gli accertamenti e le cure necessarie.