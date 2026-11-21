Ogni mattina lascia il carcere di Bollate per raggiungere un’azienda di Cormano, nel Milanese, dove lavora per alcune ore prima di rientrare in cella. È la nuova quotidianità di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra uccisa nel 2010.

Dal 2019 detenuto nel penitenziario milanese, dopo il trasferimento da Bergamo, Bossetti ha ottenuto la possibilità di svolgere un’attività lavorativa all’esterno della struttura. Esce alle 8 del mattino e raggiunge una ditta specializzata in coibentazione termoacustica, dove rimane fino a mezzogiorno. Il rientro in carcere è previsto entro le 12,30.

A raccontare questa nuova fase della sua vita è stato lo stesso Bossetti, intervistato nella puntata di Quarto Grado trasmessa venerdì 20 novembre su Retequattro. L’ex muratore ha spiegato di essere impegnato nella lavorazione di componenti in acciaio destinati all’isolamento termico e acustico. Un’attività che descrive come gratificante e che gli permette di trascorrere alcune ore lontano dalla routine carceraria. La possibilità di lavorare all’esterno, ha precisato, è legata a una misura alternativa alla detenzione ordinaria. Una soluzione che in passato aveva preferito non prendere in considerazione, ma che oggi ha deciso di accettare.