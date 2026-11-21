Caso Yara|
Bossetti esce dal carcere per lavorare, ogni mattina in un’azienda di Cormano
Il muratore di Mapello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, lascia Bollate per alcune ore al giorno. Venerdì sera in onda un’intervista nella trasmissione Quarto Grado
Ogni mattina lascia il carcere di Bollate per raggiungere un’azienda di Cormano, nel Milanese, dove lavora per alcune ore prima di rientrare in cella. È la nuova quotidianità di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra uccisa nel 2010.
Dal 2019 detenuto nel penitenziario milanese, dopo il trasferimento da Bergamo, Bossetti ha ottenuto la possibilità di svolgere un’attività lavorativa all’esterno della struttura. Esce alle 8 del mattino e raggiunge una ditta specializzata in coibentazione termoacustica, dove rimane fino a mezzogiorno. Il rientro in carcere è previsto entro le 12,30.
A raccontare questa nuova fase della sua vita è stato lo stesso Bossetti, intervistato nella puntata di Quarto Grado trasmessa venerdì 20 novembre su Retequattro. L’ex muratore ha spiegato di essere impegnato nella lavorazione di componenti in acciaio destinati all’isolamento termico e acustico. Un’attività che descrive come gratificante e che gli permette di trascorrere alcune ore lontano dalla routine carceraria. La possibilità di lavorare all’esterno, ha precisato, è legata a una misura alternativa alla detenzione ordinaria. Una soluzione che in passato aveva preferito non prendere in considerazione, ma che oggi ha deciso di accettare.
Resta intanto aperta la battaglia giudiziaria con cui Bossetti e i suoi legali cercano di ottenere la revisione del processo. Nell’intervista il 56enne ha ribadito di non aver perso la fiducia nella possibilità di dimostrare la propria innocenza, nonostante la condanna definitiva. Dopo il rigetto del 5 ottobre, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione e attende che venga fissata l’udienza. Bossetti si è detto determinato a proseguire il percorso giudiziario, convinto che vi siano ancora aspetti della vicenda meritevoli di ulteriori approfondimenti.