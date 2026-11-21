Bergamo. Oltre 120 donazioni di sangue e plasma ciascuno, frutto di anni di impegno e solidarietà. Sono otto i donatori di Avis Comunale Bergamo che venerdì 20 novembre hanno ricevuto la benemerenza civica del Comune di Bergamo, un riconoscimento per la costanza con cui hanno contribuito a garantire le scorte di sangue necessarie al sistema sanitario.

La premiazione si è svolta nel tardo pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo Frizzoni, in occasione della 56ª Giornata del dono, appuntamento istituito dal Consiglio comunale che quest’anno assume un significato particolare: coincide infatti con le celebrazioni per il 90° anniversario della fondazione di Avis Comunale Bergamo.

A ricevere il diploma sono stati Giovanni Gualandris, del gruppo Malpensata, e Alessio Fumagalli, Raffaele Francesco Iudica, Massimiliano Critelli, Simone Spinillo, Angelo Sicuranza, Fabrizio Regonesi ed Elena Massoletti, tutti della sezione Bergamo Comunale.

Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Elena Carnevali, l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina, la presidente del Consiglio comunale Romina Russo e il presidente di Avis Comunale Bergamo Paolo Comana. Presenti anche i rappresentanti dell’associazione ai diversi livelli: Oscar Bianchi, presidente di Avis Nazionale, Franco Cortinovis, vicepresidente vicario di Avis Lombardia, e Roberto Guerini, presidente di Avis Provinciale Bergamo.

“I donatori premiati rappresentano i valori fondanti del sistema italiano: gratuità, libertà e anonimato – sottolinea la sindaca Carnevali -. Una scelta portata avanti con costanza, conciliando la disponibilità a donare con gli impegni familiari e lavorativi. Un gesto di solidarietà e responsabilità fondamentale per garantire il sangue necessario alle emergenze, agli interventi chirurgici e ai percorsi di cura”.

La prima cittadina ringrazia quindi l’associazione, i volontari e gli operatori per l’attività di sensibilizzazione svolta sul territorio, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni: “La loro testimonianza è preziosa per avvicinare sempre più persone alla cultura della donazione”.

Un ringraziamento condiviso dal presidente di Avis Comunale, Paolo Comana: “La continuità, gratuita e silenziosa, del gesto periodico dei nostri donatori è un grande e concreto atto di solidarietà che contribuisce al bene comune”. Il presidente ricorda anche il percorso compiuto dall’associazione nei suoi novant’anni di attività, sottolineando la capacità di mantenere nel tempo una solida base di donatori e un’organizzazione efficiente.

Oltre 6.500 donazioni nel 2026

La Giornata del dono è stata anche l’occasione per fare il punto sull’andamento della raccolta. Al 15 novembre 2026, Avis Comunale Bergamo conta 4.150 donatori e 6.518 donazioni, con una quota di plasmaferesi pari al 35%. Numeri che si confrontano con quelli dell’intero 2025, chiuso con 4.145 donatori, 7.398 donazioni e una percentuale di plasmaferesi del 34%. Il numero dei donatori ha dunque già superato, seppur di poco, quello registrato alla fine dello scorso anno, mentre per raggiungere il totale delle donazioni del 2025 ne mancano 880. “Contiamo sulla raccolta di questo ultimo mese e mezzo per chiudere in leggero rialzo o, almeno, in pareggio i risultati del 2025 – spiega Comana -. Questo costituirebbe una controtendenza rispetto all’andamento generale”.

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