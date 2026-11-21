Da lunedì 23 a sabato 28 novembre previste limitazioni in entrata e in uscita per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e rifacimento della segnaletica

Nuove chiusure notturne lungo l’autostrada A4 Milano-Brescia. Tra lunedì 23 e sabato 28 novembre saranno interessati dai provvedimenti i caselli di Dalmine, Bergamo e Rovato, con limitazioni agli ingressi e alle uscite in diverse fasce orarie. Gli interventi, comunicati da Autostrade per l’Italia, sono necessari per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

La prima chiusura è prevista nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre. Dalle 21 alle 5 sarà chiusa la stazione di Rovato, sia in entrata in entrambe le direzioni sia in uscita per chi proviene da Brescia. Per gli automobilisti diretti verso Milano sarà possibile entrare in autostrada a Palazzolo, mentre per chi viaggia verso Brescia l’alternativa è Ospitaletto. Chi proviene da Brescia e deve uscire a Rovato potrà invece anticipare l’uscita a Ospitaletto oppure proseguire fino a Palazzolo.

Sempre nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre, dalle 22 alle 5, sarà chiusa la stazione di Dalmine in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di anticipare l’uscita al casello di Bergamo oppure proseguire lungo l’A4 in direzione Milano fino a Capriate.

Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre sono previste altre due chiusure, entrambe dalle 22 alle 5. Il casello di Dalmine sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni: chi deve raggiungere Milano potrà utilizzare la stazione di Capriate, mentre per chi è diretto verso Brescia l’ingresso alternativo sarà quello di Bergamo. Nella stessa fascia oraria sarà chiusa anche la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano. Gli automobilisti potranno anticipare l’uscita a Dalmine oppure proseguire lungo l’autostrada fino al casello di Seriate.

L’ultima chiusura programmata riguarda nuovamente Rovato, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre. Dalle 22 alle 5 il casello sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa sarà possibile uscire a Palazzolo oppure proseguire in direzione Brescia fino a Ospitaletto.