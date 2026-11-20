Nel 2015 aveva già aggredito due anziani nella bergamasca. A Milano lo scorso anno aveva colpito una manager di Finlombarda, scelta casualmente mentre si recava al lavoro

Dieci anni di reclusione per Vincenzo Lanni, il 60enne bergamasco che il 3 novembre 2025 ha accoltellato alla schiena una donna in piazza Gae Aulenti, a Milano. La vittima, una manager di Finlombarda di 43 anni, era stata scelta a caso mentre stava andando al lavoro. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Chiara Valori al termine del processo con rito abbreviato. Per la donna è stata inoltre disposta una provvisionale di 50mila euro. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 12 anni e 2 mesi. Le motivazioni del verdetto saranno depositate entro 60 giorni.

Per Lanni non si trattava della prima aggressione. Nell’agosto del 2015, nella provincia di Bergamo, aveva già colpito due anziani con un coltello, ferendoli gravemente. Per quei fatti, nel 2016 era stato condannato a otto anni di carcere e a tre anni in una struttura residenziale per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), beneficiando dell’attenuante della seminfermità mentale.

Alla base dell’aggressione di Milano ci sarebbe stato un progetto di vendetta nei confronti di Unicredit. Lanni aveva lavorato come programmatore informatico e tra i clienti della società per cui lavorava figurava anche l’istituto bancario. Riteneva di aver subito un torto e voleva rivalersi per quanto accaduto circa dodici anni prima. Nel suo piano avrebbe preferito colpire una persona all’esterno della sede di Unicredit, ma non avendo la certezza che la vittima lavorasse per la banca, aveva finito per aggredire una donna completamente estranea alla vicenda.