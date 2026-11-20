Dal 25 novembre all’11 dicembre il consolidamento della struttura con nuove travi in acciaio. Cantiere notturno nella prima fase e modifiche alla viabilità nel parcheggio tra i civici 84 e 86

Bergamo. La passerella ciclopedonale di via Borgo Palazzo, in corrispondenza dell’attraversamento della linea tranviaria Teb, sarà sottoposta a un intervento di consolidamento strutturale. I lavori partiranno la prossima settimana e comporteranno modifiche alla circolazione e alla sosta fino all’11 dicembre. Per consentire il cantiere, sarà inoltre chiuso per tutta la durata dell’intervento il tratto della ciclopedonale Fausto Coppi e Gino Bartali compreso tra le fermate Teb di via Borgo Palazzo e via Santi Maurizio e Fermo.

L’intervento prevede l’inserimento di nuove travi reticolari in acciaio Corten, affiancate alla struttura esistente, che manterrà principalmente la funzione di parapetto. Sarà completamente rinnovato anche il piano di calpestio, con elementi metallici drenanti e antiscivolo. Le parti in legno verranno invece consolidate e sottoposte a trattamenti per aumentarne la durata. Agli imbocchi della passerella saranno installati paletti dissuasori per impedire il passaggio dei veicoli a motore.

L’opera rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle strutture stradali e dei ponti cittadini, approvato dalla Giunta comunale nell’aprile scorso con un investimento complessivo di 300mila euro. Lo stesso progetto comprende anche la demolizione e ricostruzione della passerella ciclopedonale all’interno del Parco della Trucca.

Il cantiere sarà articolato in due fasi. La prima, dalle 22 del 25 novembre alla mattina del 9 dicembre, interesserà direttamente la passerella. Considerata la presenza dei binari del tram sottostanti, le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente dall’alto e in orario notturno. Verranno installate reti di protezione per impedire la caduta di materiali sulla linea tranviaria, sarà demolita una parte della struttura lignea esistente e verranno posati i nuovi elementi metallici.

La seconda fase, dalle 8 del 9 dicembre alle 17 dell’11 dicembre, riguarderà invece l’asfaltatura dell’area di parcheggio di via Borgo Palazzo. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con le condizioni meteorologiche e, in caso di maltempo, verrà rinviato.

Le modifiche alla viabilità sono state definite con un’ordinanza della Polizia locale, che suddivide le limitazioni in due periodi. Dal 25 novembre sera al 9 dicembre mattina sarà vietato il transito sul lato del parcheggio corrispondente ai civici 84H, 84I e 84L, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa. Sul lato dei civici da 84 a 84G sarà invece istituito il doppio senso di circolazione, riservato a residenti e frontisti, con precedenza ai veicoli in uscita dal parcheggio.

In questa prima fase sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, nell’area interessata dai lavori. In prossimità dell’accesso al parcheggio tra i civici 84 e 86, i veicoli dovranno inoltre proseguire diritto lungo via Borgo Palazzo, fatta eccezione per residenti, frontisti e mezzi dell’impresa.

La situazione cambierà dal 9 all’11 dicembre, quando sarà chiusa al traffico l’intera area di parcheggio compresa tra i civici 84 e 86. Anche in questo caso sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Gli stalli di via Serassi, sul lato del civico 2, saranno riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità. Se le esigenze del cantiere renderanno necessario occupare uno di questi posti, l’impresa dovrà predisporre uno stallo sostitutivo nelle immediate vicinanze.

Per quanto riguarda la ciclopedonale, il divieto di transito resterà in vigore dalle 22 del 25 novembre alle 17 dell’11 dicembre. I pedoni saranno indirizzati sui marciapiedi limitrofi all’area di cantiere, mentre i ciclisti potranno utilizzare la sede stradale, rispettando il senso di marcia consentito.