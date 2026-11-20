Le previsioni|
Verso il weekend senza pioggia e con cieli poco nuvolosi, ma domenica cambia tutto
Le temperature sabato arriveranno a toccare fino a 15 gradi, mentre sono attesi rovesci dopo i due giorni di sereno
Tempo in miglioramento sulla nostra regione per l’ingresso di correnti più asciutte dai quadranti nord-occidentali, che garantiranno condizioni di tempo stabile tra oggi e domani. Domenica invece avremo il passaggio di una nuova perturbazione dalla Francia, che scivolerà rapidamente verso i Balcani nella giornata di lunedì. Le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.
Venerdì 20 novembre 2026
Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque ma con possibili nebbie in pianura tra notte e mattino, in graduale dissolvimento.
Sulle Alpi di confine maggiori annuvolamenti con possibili episodi di nevischio.
Temperature: Minime in lieve calo (3/6°C), massime in lieve aumento (12/14°C).
Venti: In pianura venti deboli da ovest, in quota venti moderati da nord-ovest.
Sabato 21 novembre 2026
Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso ovunque salvo annuvolamenti sulle Alpi di confine nella prima parte della giornata.
In nottata locali banchi di nebbia in pianura.
Temperature: Minime stazionarie (3/6°C), massime stazionarie (12/15°C).
Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti deboli da ovest.
Domenica 22 novembre 2026
Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata con piogge sparse in transito da ovest verso est.
Dal pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni e a qualche schiarita a partire dai settori occidentali, con passaggio a cielo parzialmente nuvoloso in serata.
Temperature: Minime in lieve aumento (4/7°C), massime in calo (8/10°C).
Venti: In pianura venti deboli o moderati da nord-est, in quota venti moderati occidentali.