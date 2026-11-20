L’Atalanta forgiatasi nel corso del ciclo targato Gian Piero Gasperini, ovvero quella costruita sul 3-4-1-2 (plasmabile in un 3-4-2-1 o in un 3-4-3) e sulle marcature aggressive a tutto campo, finiva spesso per trovarsi dentro il terreno di caccia preferito dell’Inter. Le due punte interiste, sia sotto la guida di Antonio Conte ma soprattutto di Simone Inzaghi, attiravano le uscite dei difensori, i quinti occupavano l’ampiezza e la qualità delle combinazioni nello stretto consentiva ai campioni d’Italia di punire ogni minimo ritardo nelle scalate difensive. Da qui una serie di confronti in cui la Dea ha faticato come contro nessun’altra avversaria.

Oggi, però, potrebbe profilarsi uno scenario sensibilmente: l’Atalanta non è più quella squadra. Non lo è in buonissima parte negli uomini ma anche e soprattutto nell’impianto di gioco. L’evoluzione tattica vista negli ultimi mesi potrebbe in un certo senso cambiare i termini del confronto. Con l’approdo in panchina di Maurizio Sarri, il passaggio in pianta stabile al 4-3-3 o più recentemente al 4-2-3-1 come valida alternativa, modifica le responsabilità individuali e soprattutto il modo di gestire la forza d’urto dell’attacco interista, da un buon decennio un autentico spauracchio per l’Atalanta.

Se in passato i difensori erano costretti a continue uscite preventive seguendo i movimenti delle punte, oggi la sensazione è che l’Atalanta possa affrontare Lautaro, la cui presenza quantomeno da titolare rimane comunque in dubbio, e Thuram in maniera molto più diretta. I centrali possono accettare l’uno contro uno con maggiore continuità, senza dover innescare quelle catene di marcature e scalate che l’Inter, dal canto suo, è sempre stata bravissima a far saltare.

L’Atalanta, dunque, ha cambiato pelle. Di conseguenza anche Cristian Chivu, scudettato al primo colpo sulla panchina interista, avrà a che fare con un nuovo rebus tattico da risolvere. Contro il 4-2-3-1 atalantino, infatti, l’Inter rischia di essere costretta ad abbassare i propri esterni per controllare gli uomini offensivi della Dea che occupano le corsie laterali. In questo scenario i quinti perdono parte della loro libertà offensiva e la squadra nerazzurra potrebbe ritrovarsi a proteggere maggiormente gli uno contro uno sui binari laterali. Una situazione che finisce inevitabilmente per togliere qualcosa alla principale arma offensiva interista che con i vari Dimarco, Carlos Augusto, Spence e Diouf è in grado di creare pericoli in ogni momento della partita.

Al tempo stesso l’Atalanta può anche scegliere una strada diversa, quella del 4-3-3, andando a cercare la parità numerica in mezzo al campo. Una soluzione che riduce uno dei vantaggi storici dell’Inter nei confronti diretti, cioè la capacità di controllare la fetta centrale di campo attraverso le continue connessioni tra regista, mezzali e attaccanti. In altre parole, per la prima volta dopo tanti anni il tema tattico non sembra più essere “come può l’Atalanta sopravvivere all’Inter?”, ma “come risponderà l’Inter a un’Atalanta diversa?”.

Naturalmente il gap dei precedenti resta. L’Inter continua a essere una squadra estremamente rodata, con automatismi consolidati e una qualità individuale altissima. Sarebbe ingenuo pensare che un semplice cambio di modulo cancelli di colpo una serie di difficoltà costruite nel tempo. Eppure la novità sta proprio qui. Per anni le sfide tra le due squadre sono sembrate la ripetizione dello stesso copione: Inter dentro una partita tatticamente favorevole, Atalanta costretta a rincorrere soluzioni poi mai trovate. Oggi quel copione non è più scritto. La trasformazione della Dea ha cambiato gli equilibri del confronto e, forse per la prima volta dopo tanto tempo, offre la sensazione che la partita possa svilupparsi su binari completamente diversi rispetto al passato.

Un autentico tabù da sfatare. Perché 17 partite senza bottino pieno contro lo stesso avversario, seppur di caratura molto elevata, impongono una svolta. Una reazione forte e evidentemente necessaria per stoppare la striscia negativa di risultati e per ribadire a tutti che l’Atalanta, se vuole, può giocarsela con tutti. Inter compresa.