La polizia di stato ha disposto tre rientri alla frontiera e accompagnato un cittadino ghanese in un Cpr

Bergamo. Tre provvedimenti di allontanamento eseguiti in due giorni, nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, due accompagnati direttamente alla frontiera aerea e uno trasferito presso un Centro di permanenza per i rimpatri. È il risultato dell’attività svolta il 18 e 19 novembre dalla Polizia di Stato di Bergamo, attraverso l’Ufficio Immigrazione, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Nella giornata del 18 novembre, due cittadini albanesi sono stati accompagnati alla frontiera dall’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, in esecuzione dei rispettivi provvedimenti di espulsione. I due erano stati arrestati proprio nello scalo bergamasco mentre si apprestavano a imbarcarsi su un volo diretto a Dublino, in Irlanda, perché trovati in possesso di documenti di identità contraffatti. Erano stati giudicati dal Tribunale di Bergamo.

Nella stessa giornata, un cittadino ghanese è stato trasferito nel Centro di permanenza per i rimpatri di Roma-Ponte Galeria, dove resterà in attesa delle procedure per il rimpatrio. L’uomo, privo di un regolare titolo di soggiorno, aveva ricevuto il diniego della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale di Roma. A suo carico risultavano inoltre plurime condanne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunce per danneggiamento e rapina.

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