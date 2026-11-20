Bergamo. Il turismo sostenibile entra tra le priorità dell’agenda europea e Terrae ne porta il confronto alla Fiera di Bergamo. Si è aperta venerdì 20 novembre l’undicesima edizione di Terrae – In viaggio oltre i luoghi comuni by Agritravel Expo, in programma fino a domenica 22 novembre, con tre giornate dedicate al turismo lento, rurale ed esperienziale.

La manifestazione si inserisce nel dibattito avviato dalla nuova Strategia europea per il turismo sostenibile, adottata dalla Commissione europea lo scorso 4 novembre, che punta a superare un modello basato prevalentemente sulla quantità dei visitatori per promuovere una distribuzione più equilibrata dei flussi, la destagionalizzazione e una maggiore ricaduta economica e sociale sui territori. Tra le priorità anche la valorizzazione delle destinazioni meno conosciute, la mobilità sostenibile e il benessere delle comunità residenti.

Temi che Terrae affronta attraverso un programma rivolto a operatori e pubblico, con incontri professionali, talk, presentazioni e progetti dedicati alla valorizzazione delle destinazioni e all’accessibilità. Tra questi In cammino ConHacca, iniziativa promossa da Promoberg e Spazio Autismo Bergamo APS per favorire esperienze di viaggio condivise con giovani con disturbo dello spettro autistico, e il Progetto Scuole Il mio viaggio sostenibile, che coinvolge gli studenti nella progettazione e nel racconto di itinerari attenti all’ambiente e alle comunità locali.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza di Paolo Agnelli, presidente di Promoberg, Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, Lara Magoni, europarlamentare, Paolo Franco, assessore alla casa e housing sociale di Regione Lombardia, Marco Gaverini, consigliere della Provincia di Bergamo con delega a Montagna, Turismo, Marketing territoriale, Politiche giovanili, Terzo settore – Runts e associazionismo, Marcella Messina, assessora alle politiche sociali, sport, salute e longevità del Comune di Bergamo, e Sonia Fois, responsabile della manifestazione per Promoberg. Presenti al taglio del nastro anche Vito Reina, coordinatore di RadioAut Bergamo – Spazio Autismo APS, e Vincenzo Lolli, consigliere del CAI di Bergamo e vicepresidente del Gruppo Montagna per Tutti, a sottolineare il ruolo dell’inclusione nella visione della manifestazione.

Tra gli appuntamenti in programma, sabato 21 novembre alle ore 11 il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, interverrà sul tema del cibo come farmaco e del rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute.