Turisti in via Pignolo a Bergamo

I dati del 2025 per tutti i 27 Comuni della provincia che applicano l’imposta: Bergamo è 32ª in Italia per gettito. Capozzi (Federalberghi): “Serve più trasparenza sull’utilizzo”. La replica di Gandi: “Le risorse finanziano cultura, promozione e accoglienza turistica”

Bergamo. Vent’anni fa otto soggiorni su dieci, negli alberghi bergamaschi, erano legati al lavoro. Oggi sette ospiti su dieci sono turisti. È la trasformazione che Alessandro Capozzi, presidente di Federalberghi Bergamo, legge dietro i numeri della tassa di soggiorno: nel 2025 imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco hanno fruttato in provincia 4,95 milioni di euro, raccolti in 27 Comuni. Oltre 3,7 milioni arrivano dal solo capoluogo.

I dati sono del Centro studi Federalberghi e del dipartimento Memotef dell’Università La Sapienza di Roma, elaborati sulle rilevazioni Siope e sui rendiconti degli enti locali. Confluiranno nell’ottava edizione del Rapporto Federalberghi sull’imposta di soggiorno e offrono una prima fotografia a livello provinciale. “La tassa di soggiorno è lo specchio di un turismo che è cresciuto in modo significativo in provincia e che, dopo la crisi del 2009, ha sancito un vero e proprio cambio di pelle della ricettività nella Grande Bergamo”, osserva Capozzi.

Con 3,7 milioni di euro incassati, Bergamo è al 32° posto tra i Comuni italiani per gettito, davanti a Vieste, Lazise, Olbia, Padova e Catania. Pesa per circa il 75% sul totale provinciale. Nel 2019, prima della pandemia, aveva incassato circa 1,4 milioni di euro: in sei anni il gettito è cresciuto del 166%, con oltre 2,3 milioni in più. “Abbiamo predisposto il Pgt del 2024 attorno a tre parole chiave, una delle quali era attrattività – ricorda il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi -. La città ha un patrimonio capace di generare attrattività turistica: al di là del beneficio per le casse comunali, ciò che conta è che Bergamo abbia il vantaggio di trovarsi sulle rotte del turismo internazionale, qualcosa che porta benessere e visibilità. Anche il tessuto commerciale, che da noi tiene meglio rispetto ad altre città, beneficia del fatto che Bergamo sia frequentata anche da turisti”.

L’incasso rimanente, poco meno di 1,24 milioni, si divide tra gli altri 26 Comuni: il secondo è Orio al Serio, con 300.731 euro – inevitabile leggere il peso dell’aeroporto – seguito da Stezzano (144.512), Grassobbio (94.045) e Mozzo (80.837). Il quadro racconta però anche il peso delle destinazioni turistiche della provincia: sul Sebino spiccano Lovere (79mila euro) e Sarnico (64mila), in Val Seriana si distingue Selvino (72mila euro), mentre in Val Brembana San Pellegrino Terme supera i 77mila euro. Tra le località montane vicino alle posizioni di vertice figura anche Castione della Presolana, con circa 80mila euro.

Nella grafica qui sotto è possibile consultare tutti i dati: la classifica completa dei Comuni per gettito, sia con sia senza il capoluogo, e la quota di ciascuno rispetto all’incasso provinciale.





La crescita bergamasca si inserisce in una tendenza che investe tutta la penisola. Nel 2025 il gettito nazionale ha raggiunto 1 miliardo e 172,9 milioni di euro, contro i 628 milioni del 2022: +86,8% in tre anni, con stime 2026 oltre 1,3 miliardi. Sono 1.707 i Comuni che applicano l’imposta e i primi cento raccolgono il 72,8% del totale. In testa c’è Roma con oltre 260 milioni, poi Milano (109,3) e Firenze (82,9).

Tra le province Bergamo è 37ª, con 4.955.138 euro, davanti a Verbano-Cusio-Ossola, Cagliari e Siracusa. In testa Roma (268 milioni), Milano (114,6), Bolzano (98,4), Firenze (88,7) e Venezia (66,1). Il gettito, va precisato, non misura direttamente le presenze: dipende anche da quanti Comuni applicano l’imposta, dalle tariffe e dalle esenzioni.

Negli ultimi anni a Bergamo il turismo d’affari ha perso terreno per la diminuzione dei viaggi aziendali e per lo smart working, che ha reso meno necessari gli spostamenti di rappresentanti e dipendenti. Le famiglie, invece, dopo la pandemia hanno difeso la spesa per le vacanze. “Con un occhio al portafoglio, certo, ma ai viaggi non si rinuncia – sottolinea Capozzi -. Se vent’anni fa l’80% dei soggiorni era legato al business, oggi lo scenario è completamente cambiato: siamo passati a una quota di circa il 70% di turismo leisure, con ospiti che spesso ripartono estasiati dalla bellezza della città”.

In città l’imposta è passata da un importo fisso a un calcolo percentuale: oggi è il 7% del prezzo della camera, con un tetto di 5 euro a notte per ospite. “Un cliente singolo paga mediamente tra i 4 e i 5 euro – spiega -. Una coppia, invece, paga mediamente circa 4 euro a testa, anche se in alcuni periodi dell’anno, quando le tariffe salgono, si arriva al massimale”.

Alessandro Capozzi

Il presidente di Federalberghi difende il meccanismo, perché proporzionale al costo del soggiorno: chi sceglie una camera più economica paga meno. Ha però qualche riserva sul tetto. “Sarebbe stato importante lavorare maggiormente su questo aspetto – riflette -. Oggi i clienti business si lamentano del fatto di dover pagare questa cifra per ogni notte. Se una camera singola costa 85 euro, ai quali si aggiungono 5 euro di tassa di soggiorno, l’incidenza diventa significativa”. Di diverso avviso l’assessore Gandi: “Sarebbe auspicabile che i Comuni avessero maggiore autonomia e potessero decidere con più libertà il massimale, superandolo in alcuni casi specifici”.

Il nodo vero, per gli albergatori, è un altro: come il Comune usa quei soldi. L’imposta nasce come tassa di scopo, per finanziare interventi legati al turismo, anche se negli anni gli utilizzi consentiti si sono ampliati anche in seguito ai tagli del Governo agli enti locali. “Non chiediamo che ci vengano rendicontate tutte le spese, ma sarebbe importante che il Comune ci spiegasse come vengono impiegate queste risorse, così da permettere agli operatori di essere più consapevoli del loro utilizzo”, afferma Capozzi.

Per Federalberghi è anche una questione di rapporto con i clienti. “Siamo noi stessi a metterci la faccia davanti al cliente quando riscuotiamo la tassa – conclude -. Vorremmo avere gli strumenti per spiegargli che cosa viene fatto con quei soldi. Potrebbe diventare anche un volano di marketing nei confronti dei turisti, ai quali viene chiesto uno sforzo economico. Non vogliamo essere soltanto esattori delle tasse, ma anche portavoce del lavoro che viene realizzato sul territorio”.

“Sono richieste legittime, alle quali però abbiamo risposto molte volte – replica l’assessore -. L’imposta di soggiorno contribuisce a finanziare, come previsto dalla normativa, la promozione della città, il marketing territoriale e l’accoglienza turistica, le manifestazioni culturali e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, la manutenzione, il recupero e la fruibilità di monumenti, musei e siti storici, oltre alla valorizzazione del patrimonio ambientale locale e ai servizi connessi alla fruizione turistica della città”.

Sergio Gandi