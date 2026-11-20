Foto Andrei Eduard Huiala

Il percorso del classe 2009 che ha vinto la Supercoppa, è entrato nel giro della prima squadra e prosegue la tradizione dei portieri di Zingonia. Sulle orme, tra gli altri, anche del fratello Luca

A diciassette anni Mattia Sonzogni è già nell’orbita della prima squadra dell’Atalanta. L’operazione alla mano destra che tiene fermo Thomas Pompei ha aperto lo spazio dietro a Carnesecchi e Sportiello, ma la chiamata nasce principalmente dal campo: è il frutto della fiducia già guadagnata in ritiro con Sarri e del forte impatto avuto fin dall’avvio nella stagione d’esordio da titolare nella Primavera guidata da Giovanni Bosi.

Nato a Crema il 30 luglio 2009 e alto 1,91 metri, Sonzogni ha cominciato a parare sui campi del Cremasco prima di farsi le ossa nei vivai di Milan e Pergolettese. L’approdo a Zingonia ha fatto scattare il salto di qualità: partite sotto età tra Under 17 e Under 18, poi nella scorsa stagione l’esordio in UEFA Youth League contro big europee del calibro di PSG e Chelsea. Nel mezzo anche la chiamata in azzurro, con la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo d’agosto con l’Under 18.

Il legame con i grandi, in realtà, era già iniziato nei mesi scorsi. Era stato aggregato fin dall’inizio della preparazione estiva della prima squadra come il più giovane tra i convocati di Maurizio Sarri, scendendo in campo anche in un test contro il Mantova. Da questa stagione ha poi raccolto l’eredità tra i pali della Primavera dopo la promozione di Alessandro Anelli nell’Atalanta Under 23. Un passaggio affrontato subito con personalità: prima il successo da titolare nella Supercoppa di categoria all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, battendo per 4-3 la Fiorentina detentrice del titolo, e poi la grande prova contro il Milan, arrivata appena due giorni prima della convocazione in prima squadra per la gara contro il Venezia.

La vocazione per la porta è un affare di famiglia. Mattia è il fratello minore di Luca Sonzogni, portiere classe 2004 cresciuto tra i settori giovanili di Milan e Brescia e oggi titolare in Serie C con le Dolomiti Bellunesi, dopo le esperienze tra Mantova e Ospitaletto. Due cammini diversi per età e categoria, ma tenuti insieme dallo stesso amore per questo ruolo: Luca si è già misurato con continuità tra i professionisti, Mattia invece si è affacciato adesso al calcio dei grandi.

Mattia Sonzogni è soltanto l’ultimo nome uscito da Zingonia, dove il vivaio nerazzurro continua a rinnovare una lunga tradizione tra i pali. Al Centro Bortolotti il lavoro dei preparatori segue una linea tecnica precisa dai primi passi nelle giovanili fino all’Under 23 e alla prima squadra, preparando i portieri su riflessi, gestione dell’area e gioco con i piedi perché siano pronti ad alzare il livello man mano che cambiano le categorie.