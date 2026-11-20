L’ala è tornata in giallorosso e ha già fatto il suo secondo esordio contro Brixia, pur dovendo uscire per infortunio

Bergamo. Un rinforzo di qualità e esperienza, e un ritorno gradito, per la prima squadra del Rugby Bergamo 1950, sponsorizzata Italian Floor Design, che domenica scorsa nella quinta giornata di serie A sul campo di Ospitaletto nella sfida persa contro i padroni di casa del Brixia Rugby per 34-13 ha riaccolto l’ala Efisio Cocca, classe 1997, ventinove anni a dicembre, prodotto del settore giovanile bergamasco e colonna nelle scorse stagioni in serie B, dove nel 2024/25 e’ stato il miglior metaman di tutto il campionato.

La scorsa stagione Cocca ha vissuto un’esperienza formativa lontano da Bergamo, in A2 con il Rugby Parabiago, con cui ha conquistato la promozione in serie A Élite. Adesso il ritorno nella sua Bergamo, con l’esordio non fortunato domenica contro Brixia, essendo uscito dopo 18 minuti per un infortunio di gioco.

“Sono molto felice di essere tornato e aver esordito subito con Bergamo in una partita così sentita come quella contro il Brixia. Mi spiace per come è andata, soprattutto per i ragazzi, che durante la settimana hanno lavorato bene e con grande intensità. Purtroppo non siamo riusciti a riportare in campo tutto quello che avevamo preparato in allenamento. Ma dobbiamo essere onesti e riconoscere le nostre responsabilità: ci sono mancate lucidità e determinazione, ma soprattutto la voglia di placcare e di metterci il fisico”.