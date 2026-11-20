“Riprendiamoci il nostro futuro”: Bergamo in piazza, almeno 6mila al corteo di Cgil e studenti
Venerdì 20 novembre migliaia di lavoratori e studenti hanno attraversato il centro cittadino per lo sciopero generale. Una partecipazione che, a vista, sembrava persino superiore alle prime stime. Presenti anche il senatore Pd Antonio Misiani, il Movimento 5 Stelle con Vittorio Apicella. Nel mirino la manovra del governo: “Non vogliamo sopportare il peso di una crisi che non abbiamo causato”
Bergamo si ferma e scende in piazza. Almeno 6mila persone, forse anche di più a giudicare dalla dimensione del corteo, hanno partecipato venerdì 20 novembre alla manifestazione organizzata in città in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, con lavoratori e studenti uniti nella protesta. Una mattinata di mobilitazione, baciata dal sole e accompagnata da cori, bandiere e striscioni, che dalle 9 ha portato migliaia di manifestanti nelle strade del centro, rallentando il traffico cittadino. Una partecipazione ampia e trasversale, con diverse generazioni fianco a fianco per contestare le scelte economiche del governo e chiedere maggiori investimenti nel lavoro, nei servizi pubblici e nelle politiche per i giovani.
Il ritrovo è stato alla stazione ferroviaria, in via Paleocapa, dove si sono incontrati lavoratori, delegati sindacali e studenti. In testa al corteo lo striscione “Riprendiamoci il nostro futuro”, seguito da cartelli e bandiere della Cgil. Tra gli slogan più ripetuti anche “Occupiamo il presente per pretendere il futuro” e “Non vogliamo sopportare il peso di una crisi che non abbiamo causato”. Un serpentone accompagnato da un camioncino con gli altoparlanti, mentre le forze dell’ordine presidiavano il percorso. Non sono mancati fumogeni, cori e momenti di entusiasmo: in via Camozzi alcuni manifestanti hanno ballato e cantato, trasformando la protesta anche in un momento di condivisione e partecipazione collettiva.
“La manovra fa acqua da tutte le parti”: le ragioni della Cgil
Al centro della mobilitazione i temi dello sciopero generale: fisco, carovita, sanità, pensioni, lavoro e problemi abitativi. Una piattaforma di rivendicazioni che riguarda le condizioni quotidiane di lavoratori, pensionati e famiglie, ma anche le prospettive dei giovani.
A spiegare le ragioni della protesta è Marco Toscano, segretario generale della Camera del Lavoro della Cgil di Bergamo, che ha criticato duramente le scelte contenute nella legge di bilancio.
“Fisco, carovita, sanità, pensioni e problemi abitativi: su questi temi la manovra fa acqua da tutte le parti. Sul fisco va contro le forme di vera progressività. Prevede soltanto flat tax e condoni e non c’è traccia di una reale lotta all’evasione fiscale. Sulla sanità mettono briciole e sulle pensioni non hanno fatto nulla, a parte ripetere lo slogan che vogliono abolire la legge Fornero”.
Toscano ha poi richiamato l’attenzione sulla situazione occupazionale e sulla mancanza di una strategia industriale capace di offrire prospettive al Paese. “E poi c’è il lavoro: mancano politiche industriali, i giovani continuano ad andare all’estero. Bisogna alzare i salari, promuovere politiche industriali che individuino quei filoni strategici su cui investire. Su questo non c’è traccia, non solo nella finanziaria ma in tutti gli anni del governo Meloni”.
Dal Pd al Movimento 5 Stelle, la politica in piazza
Alla manifestazione hanno partecipato anche rappresentanti delle forze politiche. Presente il senatore del Partito democratico Antonio Misiani. Presenti anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle, tra cui Vittorio Apicella, già candidato sindaco di Bergamo.
Apicella ha contestato il bilancio dell’esecutivo dopo cinque leggi finanziarie, criticando le politiche economiche e sociali del governo.
“Dopo cinque finanziarie, questo governo ha approvato la sua quinta legge di bilancio. Nonostante si vanti di essere il governo più longevo, non ha fatto altro che impoverire l’Italia e i cittadini. In politica internazionale non contiamo niente. Ci si vantava delle amicizie e di essere un ponte tra Europa e Stati Uniti, mentre ora siamo isolati da tutti”.
Nel suo intervento ha poi puntato l’attenzione sulle difficoltà economiche e sulla carenza di investimenti nei servizi pubblici: “I salari non salgono, non c’è un reale investimento nella scuola pubblica, senza contare i tagli alla sanità. Si lamentano anche le Regioni di centrodestra”.
Presente anche l’assessora Marzia Marchesi, che ha espresso sostegno alle rivendicazioni dei sindacati e degli studenti. “Oggi non si poteva non essere in piazza a sostegno delle rivendicazioni della Cgil e degli studenti. È importante essere qui per ascoltare le richieste dei ragazzi, che ho incontrato nei giorni scorsi. Una finanziaria che sposta i soldi sugli armamenti invece che sul welfare è inaccettabile”.
I due cortei si separano: i lavoratori a Porta Nuova, gli studenti verso il parco Suardi
Dopo aver attraversato insieme le vie del centro, le due manifestazioni si sono separate, proseguendo con percorsi e appuntamenti distinti. Il corteo della Cgil, con i lavoratori e i delegati sindacali, ha raggiunto Porta Nuova, dove intorno a mezzogiorno i partecipanti si sono ritrovati per gli interventi conclusivi della mobilitazione.
Gli studenti hanno invece proseguito lungo via Tasso, dirigendosi verso il parco Suardi, dove la protesta è destinata a continuare nel pomeriggio con una nuova giornata di mobilitazione. Una scelta che dà continuità alle rivendicazioni delle nuove generazioni, già al centro della manifestazione della mattina.
Almeno 6mila persone, probabilmente anche di più secondo quanto appariva osservando il lungo serpentone che ha attraversato la città, hanno preso parte alla giornata di sciopero. Lavoratori e studenti hanno condiviso una prima parte di corteo e le ragioni di una protesta che mette al centro il futuro del Paese, la qualità dei servizi pubblici e le condizioni di vita delle persone. Con uno slogan che ha accompagnato l’intera mattinata e che, soprattutto per le nuove generazioni, è diventato il filo conduttore della mobilitazione: “Riprendiamoci il nostro futuro”.