Sinistra Italiana Bergamo: “Subito una tassa sui super ricchi per finanziare scuola e sanità, alzare i salari e fermare il riarmo”

Anche a Bergamo scendiamo in piazza oggi, venerdì 20 novembre, in occasione dello Sciopero Generale proclamato dalla CGIL. Sinistra Italiana Bergamo è in corteo al fianco di studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, per chiedere una tassa patrimoniale sui super ricchi per finanziare scuola e sanità, salari adeguati al costo della vita e il taglio delle spese militari.

“Siamo qui per rompere la cartolina di una provincia ricca e far emergere le fratture sociali nascoste – dichiarano Alfredo Di Sirio ed Elisabetta Maffioletti, della segretaria provinciale di Sinistra Italiana Bergamo –. Dietro la vetrina dei record produttivi si nasconde la realtà del lavoro povero, precario e sfruttato: 55 mila persone su 495 mila occupati, più dell’11% di chi lavora nella Bergamasca. Significa un lavoratore su nove che non arriva a fine mese, con uno stipendio che non basta nemmeno per un affitto. Un fenomeno generazionale per i giovani uomini e strutturale per le donne, che colpisce soprattutto chi lavora nella logistica, rider, ricettività alberghiera, edilizia e servizi”.

“La Manovra del Governo Meloni è ingiusta e avvantaggia i più ricchi, anche riducendo loro le tasse, e penalizza lavoratori e pensionati, che vengono spennati da drenaggio fiscale, inflazione e caro energia. A loro è stato chiesto tutto e troppo, ai super ricchi niente – attaccano Di Sirio e Maffioletti, della segreteria provinciale di Sinistra Italiana Bergamo-. Alleanza Verdi e Sinistra chiede l’esatto opposto: ridurre le tasse ma ai redditi medio-bassi e al ceto medio (al 98% dei cittadini) e rifinanziare scuola e sanità. I soldi vanno presi dove si accumulano: serve subito una tassa sui super ricchi con patrimoni sopra a 5,4 milioni di euro (riguarderebbe lo 0,1% della popolazione, 50 Mila persone), aggredire evasione fiscale e tassare gli extraprofitti di banche, imprese energetiche e industrie di armi, e tagliare le spese militari”.

“La gente è esausta, è stufa di pagare per tutti e di non contare per nessuno, chiede giustizia sociale – concludono Alfredo Di Sirio ed Elisabetta Maffioletti–. Pretende la tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze, salario minimo, stipendi e pensioni adeguati al costo della vita e cancellare la precarietà del lavoro, fermare il riarmo, fondi per il diritto allo studio e diritto all’abitare garantito. E noi siamo qui in piazza al fianco di studenti, lavoratori e pensionati, per trasformare queste richieste in battaglie politiche concrete”.