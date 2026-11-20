Il Donizetti Opera 2026 entra nel suo secondo weekend e il Donizetti Off, il palinsesto di iniziative collaterali promosso dalla Fondazione Teatro Donizetti, accompagna le recite in cartellone con un programma ricco e variegato. Da venerdì 20 a domenica 22 novembre si alternano due conversazioni di Opera Stories, la serata accessibile alle persone sorde, una nuova visita guidata della mostra diffusa dedicata a Gianandrea Gavazzeni, gli appuntamenti per le famiglie e il secondo concerto matinée dedicato alle romanze donizettiane.

Venerdì 20 novembre alle 18.00, in Sala Eventi Allianz, il giornalista e biografo Alessandro De Rosa racconta per Opera Stories Ennio Morricone e Boris Porena, tra musica e società, in dialogo con il musicologo Livio Aragona. Alla stessa ora, nella Sala della Musica, si apre la serata del progetto Donizetti Opera Pass – Accessibilità, realizzato con il supporto dell’Associazione Fedora per avvicinare il pubblico all’opera e, allo stesso tempo, favorire la partecipazione delle persone sorde di tutte le età. L’incontro introduttivo a cura di Maria Teresa Galati, con interprete LIS e sottotitolazione in italiano, prepara il pubblico alla recita delle ore 20.00 di Le convenienze ed inconvenienze teatrali. Lo spettacolo sarà fruibile grazie al servizio di interpretariato LIS all’accoglienza, ai gilet vibranti, alla sopratitolazione in italiano e in inglese e al dispositivo ListenWiFi messo a disposizione da ALFA – Associazione Lombarda Famiglie Audiolesi, che permette alle persone con protesi acustiche, impianti cocleari, auricolari o cuffie di ascoltare l’audio dello spettacolo direttamente dal proprio smartphone. Informazioni e prenotazioni sulla pagina dedicata del sito donizettiopera.org.

Sabato 21 novembre alle 15.00 il Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti accoglie il debutto di Bacchette Magiche, lo spettacolo partecipato con laboratorio della rassegna Opera Family pensato per bambini dai 3 ai 7 anni. Ideato e diretto da Mauro De Santis con la collaborazione artistica di Fabio Cocifoglia, lo spettacolo è interpretato da Simone Faucci con la “Megliotardichemai Orchestra” (biglietto intero 10 euro, ridotto Under14 5 euro). Per le famiglie è disponibile anche il Family Ticket per due adulti e due Under14 a 25 euro, valido per Bacchette Magiche e Tornado Agata.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, la mostra diffusa Gianandrea Gavazzeni experience. Uomo del Novecento porta il pubblico al museo Bergamo 900, nel Convento di San Francesco in Città Alta (piazza Mercato del Fieno 6/a), con la visita guidata Ritorno al ’900. Qualcosa è cambiato. Tra una sala cinematografica, una mappa interattiva di sei metri e una moderna Wunderkammer, il percorso racconta una città che cambia lungo il Novecento, fino alla nascita del Teatro delle Novità, testimoniata dal bozzetto di Sandro Angelini per il balletto Il furioso nell’isola di S. Domingo composto da Gavazzeni e ispirato all’omonima opera di Donizetti (durata un’ora, ingresso 6 euro, prenotazione obbligatoria su ticketlandia.com).

Sempre sabato 21 novembre, alle ore 18.00 nella Sala della Musica, lo storico del Diritto Valerio Massimo Minale dialoga con Paolo Fabbri su Donizetti e le istituzioni di Roma: storia di una congiura, all’ombra di Tiberio, tema che richiama da vicino l’ambientazione di L’esule di Roma (ingresso gratuito con prenotazione consigliata su donizettiopera.org).

Domenica 22 novembre alle 10.00 le Sale Storiche del Teatro Donizetti accolgono di nuovo A colazione con Gaetano: musica, latte e fantasia!, l’appuntamento per famiglie con bambini dai 6 anni realizzato in collaborazione con Fondazione Dalmine, che questa volta propone un’esperienza sonora assolutamente particolare (ingresso con colazione 12 euro).

Alle 11.00 il Ridotto Gavazzeni ospita il secondo concerto di The Donizetti Brunch: Donizetti Songs, le matinée nate dalla collaborazione con l’istituzione britannica Opera Rara, con cui il festival condivide l’obiettivo di eseguire dal vivo le romanze donizettiane nell’arco del triennio 2025-2027. Protagonisti allievi ed ex-allievi della Bottega Donizetti: il soprano Veronica Prando, il mezzosoprano Camilla Carol Farias, il tenore Marcelo Solís, i baritoni Giulio Iermini e Giovanni Accardi e il basso-baritono Giacomo Nanni, accompagnati al pianoforte da Giulio Zappa, con la partecipazione di Giovanni Paiardi al clarinetto. Dalle ore 12.30 la mattinata prosegue con il brunch esclusivo nella Sala Eventi Allianz a cura di Tassino Eventi (28 euro concerto con brunch, 15 euro solo concerto).

Per tutto il weekend la mostra Gianandrea Gavazzeni experience resta visitabile anche al Donizetti Studio del Teatro Donizetti (piazza Cavour 15), negli orari consueti di venerdì 20 e sabato 21 dalle 16.30 alle 20.00 e con un’apertura straordinaria domenica 22 dalle ore 10.00 alle 15.30 (ingresso libero e gratuito). Alla Biblioteca Civica Angelo Mai i materiali del Fondo Gianandrea Gavazzeni si possono scoprire negli orari di apertura della Biblioteca, venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 13.00 (ingresso libero e gratuito).

Sempre domenica è visitabile la Casa Natale di Gaetano Donizetti, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, con visita semplice o audiotour (biglietti da 2 a 5 euro).

Per il programma completo e ulteriori informazioni: donizettiopera.org

Partner istituzionali Ministero della Cultura e Regione Lombardia. Main Partner Allianz, con il sostegno di SIAD e Fondazione Cariplo; sponsor Curnis – Rolex. Partner tecnici ATB, Claypaky e Con.All. di Conte Giuseppe, Communication partner NT Next – Evolving Communication; Media partner Sky Classica con la piattaforma digitale PiùClassica ed Eppen. In collaborazione con Politecnico delle Arti di Bergamo “G. Donizetti – G. Carrara”, Fondazione MIA, Opera Europa, Associazione Fedora e Rotary Club Bergamo Terra di San Marco.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che sostengono l’attività della Fondazione Teatro Donizetti tramite Art Bonus: Intesa Sanpaolo, A2A, ATB Mobilità, Camera di Commercio di Bergamo, Sacbo, Uniacque e agli Ambasciatori di Donizetti:

IL MAESTRO Siad

LE PIETRE MILIARI Alfaparf Group • Calfin • Curnis Gioielli 3C • Dalmine • Legami • Nuova Demi • Stucchi

LE RARITÀ Allegrini • Arva • Beltrami Linen • Bodega G. & C. • Brembomatic Pedrali • Carba • Caseificio Defendi Luigi • Catellani & Smith • CRES LT • CX Centax • Diachem • Dufrital • Fecs • Flow-Meter • Fra.Mar • Fratelli Pellegrini • Gemels • Impresa Edile Stradale Artifoni • Intertrasport • Iterchimica • LVF Valve Solutions • Magnetti Building • Milestone • Montello • OMB Valves • Pedrali • Persico • Qintesi • Revi4 • Zanetti

Hanno inoltre donato Confindustria Bergamo e ICB Industria Cartotecnica Bergamasca.

Biglietti e Carnet

I biglietti delle opere in cartellone sono disponibili online e in Biglietteria del Teatro Donizetti e del Teatro Sociale:

– L’esule di Roma e Le convenienze ed inconvenienze teatrali: da 120 euro a 20 euro

– Alahor in Granata: da 105 euro a 40 euro

– Opera Family: da 12 euro a 5 euro

Sono disponibili anche i Carnet weekend e i Carnet sabato con sconto del 25% sul prezzo intero del singolo biglietto.

Già disponibili anche i Carnet per il Donizetti Opera 2027, con lo sconto del 30% sul prezzo intero del singolo biglietto.

I Carnet sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Donizetti e prenotabili online sul sito donizettiopera.org.

Grazie al sostegno di ATB, presentando l’abbonamento o il biglietto degli spettacoli al Teatro Sociale si avrà accesso gratuito ai mezzi pubblici urbani ATB (funicolare compresa) da e per Città Alta nei giorni di spettacolo. È disponibile inoltre una navetta in partenza da via Camozzi al costo di 1,00 euro, acquistabile in biglietteria.