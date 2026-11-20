La 17enne aveva accusato forti dolori nella notte ed era stata contattata la guardia medica. Al vaglio degli inquirenti anche i due test negativi effettuati a ottobre. Sentito il fidanzatino coetaneo

Alto Sebino. Potrebbe essere stata un’insufficienza respiratoria a provocare la morte della neonata, forse sopravvissuta soltanto per pochi secondi o al massimo per questionen di minuti dopo il parto. È uno dei principali aspetti ancora da chiarire nell’indagine sulla tragedia avvenuta in una villetta dell’Alto Sebino, dove una ragazza di 17 anni ha partorito in bagno, senza che i familiari sapessero della gravidanza. Un aspetto al momento ritenuto plausibile da parte degli investigatori. Alla piccola, trovata priva di vita da carabinieri e sanitari, la 17enne ha dato il nome Anna.

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La ragazza avrebbe accusato forti dolori già il giorno precedente al parto, tanto che sarebbe stata contattata anche la guardia medica, che però non sarebbe riuscita a raggiungere l’abitazione. Per i malesseri, la 17enne aveva deciso di dormire insieme alla madre. Intorno alle 2 di notte si sarebbe svegliata per il dolore, per poi tornare a letto. Alle 5 si sarebbe alzata nuovamente e sarebbe scesa al piano inferiore della villetta a tre piani, raggiungendo il bagno.

Nessuno dei familiari si sarebbe accorto di quanto stava accadendo fino a quando le urla della giovane hanno richiamato l’attenzione del padre, sceso per primo e poi raggiunto dalla madre e dal fratello. I familiari si sono trovati davanti alla scena del parto. La ragazza perdeva molto sangue e, in preda alla concitazione, i genitori l’hanno accompagnata in fretta e furia all’ospedale di Lovere. Con la piccola Anna, nel frattempo, immobile, all’interno del bagno.

Ai carabinieri i familiari avrebbero riferito di aver visto la bimba, senza però notare movimenti. Il fratello è rimasto nella villetta durante il trasferimento dei genitori in ospedale, mantenendosi in contatto telefonico con loro senza rientrare nel bagno. È stato lui ad accogliere i carabinieri, intervenuti dopo che il personale sanitario aveva segnalato la vicenda.

Resta da chiarire come sia stato possibile che la gravidanza non venisse riconosciuta fino al momento del parto. La ragazza, infatti, avrebbe effettuato due test di gravidanza nel mese di ottobre, entrambi risultati negativi. L’ultimo, eseguito il 27 ottobre e documentato anche da uno scontrino conservato, sarebbe stato fatto su consiglio della madre. Rimane quindi da capire come i test non abbiano rilevato la gravidanza, ormai presumibilmente in una fase conclusiva. Secondo alcune informazioni, dal punto di vista medico un simile esito potrebbe essere possibile anche in una fase avanzata della gestazione. Proprio per approfondire questo aspetto sarà sentito dagli inquirenti il ginecologo della 17enne, con il quale la ragazza e la famiglia avrebbero avuto intenzione di fissare un appuntamento.