Bergamo. Mettere pedoni, ciclisti e mezzi in sharing davanti all’auto privata, introducendo frenata automatica via GPS nelle aree pedonali, limiti di velocità per i principianti e app per la sicurezza negli spostamenti serali. È questa la visione di mobilità urbana elaborata dagli studenti delle classi quarte dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Bergamo al termine di “MonopattinOn – metti in moto la tua sicurezza!”, il percorso formativo promosso da Fondazione Unipolis e Dott, con il supporto dei Consigli Regionali Unipol (Cru) e dell’Agenzia Unipol di Bergamo.

Dal 4 al 20 novembre, 56 ragazzi sono stati impegnati in 10 ore di formazione, valide per l’educazione civica e i Percorsi per le Competenze e l’Orientamento (Pco), articolate in quattro moduli e un esame finale. Accanto alle prove pratiche di guida su strada con i mezzi elettrici forniti da Dott, il programma ha approfondito le norme del codice della strada, le componenti tecniche del veicolo e le leggi della fisica e della dinamica che lo governano.

Nella mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, si è svolta la giornata conclusiva, moderata da Francesco Moledda (Program Manager di Fondazione Unipolis). I tre studenti Filippo, Gabriele e Alessandro hanno presentato l’elaborato “La città pulsante: monopattini e mobilità sostenibile“, illustrando le proposte della classe su quattro fronti: mobilità dolce, tecnologia per la sicurezza, inclusione di genere e città del futuro.

“Abbiamo svolto questo progetto dopo le lezioni con gli esperti, partendo dalle componenti fisiche e matematiche che regolano il mezzo per poi tirare le somme – ha spiegato Filippo aprendo l’esposizione –. Partiamo dalla città del presente avanzando proposte concrete per migliorare la mobilità moderna e fare un passo verso il futuro”. “La piramide rovesciata del traffico mostra su cosa bisognerebbe investire di più: alla base ci sono pedoni, biciclette e monopattini, poi i mezzi pubblici e solo infine l’auto privata – hanno aggiunto i compagni –. Per aumentare la sicurezza proponiamo una targa Led salvapedoni che si illumina di rosso se si superano i limiti, la frenata automatica via Gps nelle aree pedonali, un limite a 10 km/h per i principianti e sconti sugli abbonamenti per chi non commette infrazioni, oltre a tariffe ridotte per studenti e lavoratori, bus notturni e app per condividere l’itinerario con i familiari”.

Ad ascoltare i ragazzi c’era Francesca Riccardi, consigliera comunale e capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Frizzoni, che ha accolto le proposte promettendo di portarle all’attenzione dell’amministrazione: “È un’iniziativa particolarmente importante perché coniuga trasporto pubblico sostenibile, sicurezza stradale e giovani, tre concetti alla base di una città moderna, competitiva ed europea. A Bergamo abbiamo esteso le zone 30 a quasi tutti i quartieri e inaugurato la nuova linea completamente elettrica eBrt, un primo tassello per elettrificare i mezzi pubblici: non deve esserci una città in cui l’auto governa le scelte di mobilità. Sui monopattini c’è un grande dibattito perché alcuni li utilizzano in modo errato, generando la percezione che disturbino il traffico veicolare e pedonale. Progetti come MonopattinOn sono preziosi perché trasformano le regole della strada in un percorso concreto di educazione civica e aiutano a far percepire questo mezzo per quello che è: un tassello sostenibile per rendere la città meno inquinata”.

Il tema della responsabilità individuale è stato ripreso anche da Michele Chemollo, agente Unipol: “Ascoltandovi mi sono convinto che il mondo in cui vivete è molto più complesso di quello che ho conosciuto io alla vostra età, e la profondità con cui avete affrontato temi urgenti mi ha colpito molto. Da luglio è entrato in vigore l’obbligo assicurativo anche per i monopattini elettrici: è il frutto di un percorso di civiltà basato sull’idea di non violare la libertà altrui esercitando la propria. Quando la società consente di usare un veicolo in mezzo alle persone, lo fa stringendo un patto di consapevolezza e responsabilità, sapendo che si può procurare un danno a qualcuno”.

Sul fronte degli operatori, Laura Schirru, Policy Coordinator di Dott, ha evidenziato il ruolo dello sharing nella mobilità cittadina: “A Bergamo la micromobilità condivisa è una realtà sempre più presente: circa il 50% dei viaggi effettuati avviene tramite pass e abbonamenti, spesso per coprire l’ultimo miglio in integrazione al trasporto pubblico. Come operatori paghiamo spesso lo scotto di chi utilizza male i mezzi, nonostante i nostri veicoli integrino già molte delle tecnologie proposte dai ragazzi, come il limite automatico ai 20 km/h o il blocco sulle tangenziali. Per questo è fondamentale affiancare al servizio la formazione nelle scuole e la prova pratica su strada”.