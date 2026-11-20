“Corrado Augias era un gentiluomo d’altri tempi, una persona molto colta che illuminava la televisione con le sue trasmissioni”. Così Moni Ovadia, attore, scrittore e musicista, ma anche attivista dei diritti civili e sociali, ricorda il giornalista, scrittore e conduttore televisivo venuto a mancare giovedì 19 novembre all’età di 91 anni.

Animato da un’accesa passione civile, si è sempre contraddistinto per lo stile comunicativo basato sul garbo, la chiarezza e il rispetto per l’interlocutore. Ripercorrendo l’esperienza di un’interessante collaborazione, Moni Ovadia spiega: “Io e Corrado non ci siamo frequentati moltissimo ma ci siamo conosciuti. L’ultimo lavoro che ho realizzato con lui (“A cosa serve la memoria”, ndr) è stato un evento sul Giorno della Memoria durante l’emergenza Covid. Venne ripreso a Ferrara, quando ero direttore generale del Teatro Claudio Abbado. Era il 27 gennaio 2021 e non si potevano organizzare eventi con il pubblico in presenza, così l’incontro venne filmato e poi trasmesso sui media visivi e audiovisivi”.

“Venivamo da culture diverse – prosegue Moni Ovadia – perché la sua era d’impianto borghese, liberale e progressista, mentre io vengo da una cultura marxista, comunista. Posso dire che era una persona con uno straordinario garbo umano: in sua presenza ci si trovava in un contesto di civiltà dell’essere umano e scambiare opinioni con lui era un piacere. Era il piacere del sapere, perché si trattava di un uomo molto colto”.

Protagonista di una lunga carriera in qualità di giornalista e scrittore, negli ultimi anni è stato conduttore di programmi culturali su RaiTre e La7. Moni Ovadia evidenzia: “Faceva trasmissioni molto belle in cui illuminava la televisione italiana con un linguaggio, un rapporto con i suoi ospiti, un modo d’informare e di parlare davvero completamente diversi da quelli usati dalla tv di questi tempi dove piuttosto si grida e si starnazza sfociando in un livello di lingua infimo e aziendalista. Lui parlava in maniera colta, forbita e lo faceva naturalmente perché gli apparteneva. Incontrare persone così è un arricchimento perché la relazione umana costituisce un grande valore nella nostra società e purtroppo è quasi del tutto scomparso, sostituito da un livello di rozzezza e di gravità davvero fastidiosi. Pur vivendo in questa società, si esprimeva sempre con un’educazione, un garbo e una proprietà di linguaggio che noi purtroppo rischiamo di perdere completamente, perché sono pochissime le personalità che conoscono la bellezza e la profondità della nostra lingua e la sanno utilizzare per quello che è, esprimendosi con proprietà e precisione. Era un gentiluomo d’altri tempi che viveva il presente mantenendo le sue qualità umane e di comportamento senza farsi cannibalizzare da questa società che si esprime in un modo intossicato molto squallido. Per questo, ascoltarlo era un grande conforto”.