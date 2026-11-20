Convalidato l’arresto del 63enne per l’omicidio della moglie Emma Rosa Rey: riconosciute la malattia grave e l’assistenza del marito, mancano però riscontri alla volontà della donna e pesa la durata dell’azione violenta: “Era determinato ad ucciderla”

Bergamo. Resta in carcere Mario Carniglia, 63 anni, arrestato per aver strangolato la moglie Emma Rosa Rey nella loro abitazione di Bossico la sera del 17 novembre.

Il giudice per le indagini preliminari Roberto Palermo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato dal rapporto coniugiale.

L’uomo, che ha chiamato subito i carabinieri e si è fermato ad aspettarli davanti al cancello, ha ammesso il gesto legandolo alle gravissime condizioni di salute della donna, alle prese con una fibromialgia. Carniglia ha riferito che la moglie gli aveva chiesto di aiutarla a morire in almeno quindici o venti occasioni, richieste diventate quotidiane nell’ultima settimana. Nei giorni precedenti, ha aggiunto, si era verificato un crollo verticale della sofferenza fisica e psicologica della donna, culminato poi nel delitto.

Il giudice spiega di non poter considerare il racconto un semplice espediente difensivo, riconoscendo la gravità della malattia e l’assistenza prestata dal marito. Tuttavia, ha evidenziato che nessuno tra familiari, conoscenti o medico aveva mai colto una volontà suicidaria della 61enne e non risultano scritti o precedenti tentativi.

A pesare sulla decisione del gip è stata anche la durata dell’azione, protratta in più fasi ed eseguita con modalità “obiettivamente cruente”. C’era “determinazione”, si legge, nel “provocare la morte della coniuge” (l’autopsia conferma le modalità raccontate dall’indagato: avrebbe strangolato la moglie, prima cingendole il collo con le mani e poi con un bastone).