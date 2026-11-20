Bergamo. “Non voglio arrivare a domani, questa non è vita”. È da frasi disperate come queste, attribuite alla moglie Emma Rosa Rey, che Mario Carniglia avrebbe maturata la decisione di soffocare la 61enne martedì pomeriggio nella loro abitazione di via Provinciale.

A riferirle in carcere a Bergamo è stato lo stesso ex camionista, nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Roberto Palermo. Un colloquio durato circa due ore, durante il quale l’uomo — apparso profondamente provato e a tratti in lacrime — ha abbandonato la linea del silenzio scelta inizialmente davanti al pubblico ministero, confermando invece la versione resa a caldo al momento dell’arresto: sarebbe stata la moglie, sfinita dal dolore fisico, a chiedergli esplicitamente di toglierle la vita. Al termine dell’udienza, il giudice si è riservato la decisione sulla convalida e sulla misura cautelare.

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di martedì nella casa di via Provinciale, dove la coppia di origini piemontesi viveva da quando si era sposata, otto anni fa. Emma Rosa Rey soffriva da tempo di fibromialgia e conviveva con gli esiti di una precedente grave malattia: condizioni che ne limitavano fortemente i movimenti, costringendola all’uso delle stampelle, e per le quali il marito 63enne si era preso un periodo di ferie da circa un mese per poterla assistere.

Poche ore prima della tragedia, le condizioni della donna si erano nuovamente aggravate. Secondo quanto emerso, il marito avrebbe accompagnato la moglie in ospedale per un controllo, ma i tempi d’attesa prolungati per la visita avrebbero spinto entrambi a desistere e a fare ritorno a casa, dove sarebbe poi avvenuto anche un contatto con il medico curante. Alle 17.40 lo stesso Carniglia ha allertato il 112, consegnandosi ai carabinieri di Sovere; all’arrivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e alle 18.10 è stato constatato il decesso.

Dagli accertamenti condotti finora dai carabinieri di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo — coordinati dal pm Antonio Mele, che procede per omicidio volontario aggravato dal rapporto coniugale — non emergono tuttavia riscontri oggettivi alla ricostruzione fornita dall’indagato. Nell’abitazione non sono stati trovati biglietti, messaggi o video che testimonino la volontà della donna di morire, né risultano terapie per la depressione o segnalazioni al medico di base. I militari hanno inoltre sequestrato un bastone di legno lungo 55 centimetri, mentre sul corpo della vittima sono state riscontrate abrasioni e i segni delle dita sul collo. Per fare piena luce sulle cause della morte si attende ora l’autopsia, fissata per venerdì a Pavia.