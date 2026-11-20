Il ragazzo, coetaneo della giovane e interrogato dai carabinieri giovedì, avrebbe notato un aumento di peso e alcuni cambiamenti nella ragazza, tanto da suggerirle di fare un test, risultato negativo. Così come quello acquistato dalla madre il 27 ottobre. I due non starebbero più insieme. Ora il giovane è stato sottoposto al prelievo del Dna

“Avevo notato dei cambiamenti in lei, così l’ho invitata a fare un test di gravidanza”. È quanto avrebbe raccontato l’ex fidanzato della 17enne ai carabinieri della Compagnia di Clusone, che lo hanno sentito giovedì 19 novembre, riferendosi a uno dei due accertamenti effettuati dall’adolescente a ottobre. Il test era stato eseguito a casa di lui e aveva dato esito negativo.

La vicenda è quella della neonata partorita dalla ragazza, di 17 anni, nel bagno della villetta di famiglia nell’Alto Sebino all’alba di sabato 14 novembre. La ragazza e i suoi familiari (oltre alla madre e al padre, anche il fratello), presenti anche loro durante il dramma, risultano indagati per omicidio colposo. Secondo l’autopsia eseguita mercoledì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale Luca Tajana, la piccola sarebbe nata viva e avrebbe vissuto per pochissimi minuti, forse addirittura soltanto alcuni secondi, prima di morire probabilmente per un’insufficienza respiratoria.

L’altro test di gravidanza, anch’esso negativo, era stato acquistato dalla madre della ragazza il 27 ottobre scorso. Anche la mamma, a quanto pare, si era posta delle domande davanti ai cambiamenti fisici della figlia. A documentare l’acquisto c’è uno scontrino. Resta da capire se entrambi gli esami abbiano restituito un falso negativo e, soprattutto, se sia possibile che un test di gravidanza dia esito negativo anche in una fase così avanzata della gestazione.

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Proprio su questo punto gli investigatori intendono approfondire la vicenda. Sarà infatti risentito il ginecologo dell’ospedale del Bresciano dove la 17enne è stata ricoverata per l’emorragia seguita al parto: la ragazza aveva perso molto sangue, arrivando anche a svenire più volte.

La giovane ha sempre sostenuto di non essersi accorta della gravidanza. Aveva parlato di perdite e si era convinta che l’aumento di peso fosse legato a un’alimentazione irregolare. Non avrebbe quindi ricondotto i cambiamenti del proprio corpo a una possibile gestazione.

Tornando al ragazzo sentito dagli inquirenti, lui e la 17enne non starebbero più insieme da circa un mese. Avrebbe appreso dai giornali la notizia della nascita della bambina e della possibilità di esserne il padre, rimanendone profondamente scioccato. Il giovane è stato sottoposto al prelievo dei campioni biologici: soltanto il confronto del DNA potrà stabilire con certezza se sia lui il padre della piccola Anna.