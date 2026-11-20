Il giovane talento bergamasco Samuele Inacio è atteso da un lungo stop. Nella mattinata di venerdì 20 novembre, il Borussia Dortmund ha infatti comunicato che il classe 2008 originario di Bonate dovrà osservare diversi mesi ai box a causa di una lesione al menisco che richiederà un’operazione chirurgica.

L’infortunio è occorso al trequartista di diciott’anni durante la partita dell’Italia Under 21 contro il Belgio di lunedì 16 novembre e terminata per 2-2. Il prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, dal 2024 trasferitosi in Germania, è partito titolare come ala sinistra nel 4-3-3 di Baldini uscendo dopo 55 minuti.

Gli accertamenti effettuati nei giorni seguenti hanno fatto emergere il problema. Il Dortmund ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che l’assenza si protrarrà “per diversi mesi”.

In questa stagione Inacio ha già realizzato una doppietta in Dfb-Pokal e tra settembre e ottobre era stato convocato da Mancini con l’Italia dei grandi.