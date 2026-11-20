Lesione al menisco, Samuele Inacio deve operarsi: stop di diversi mesi
Il giovane talento bergamasco classe 2008 in forza al Borussia Dortmund e cresciuto nell’Atalanta si è fatto male con l’Under 21 dell’Italia
Il giovane talento bergamasco Samuele Inacio è atteso da un lungo stop. Nella mattinata di venerdì 20 novembre, il Borussia Dortmund ha infatti comunicato che il classe 2008 originario di Bonate dovrà osservare diversi mesi ai box a causa di una lesione al menisco che richiederà un’operazione chirurgica.
L’infortunio è occorso al trequartista di diciott’anni durante la partita dell’Italia Under 21 contro il Belgio di lunedì 16 novembre e terminata per 2-2. Il prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, dal 2024 trasferitosi in Germania, è partito titolare come ala sinistra nel 4-3-3 di Baldini uscendo dopo 55 minuti.
Gli accertamenti effettuati nei giorni seguenti hanno fatto emergere il problema. Il Dortmund ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che l’assenza si protrarrà “per diversi mesi”.
Il direttore sportivo del Bvb, Ole Book, ha manifestato vicinanza a Samuele a nome del club: “Questo infortunio ci dà molto amaro in bocca. Soprattutto per Samu, ma anche per il Borussia Dortmund. Riceverà tutto il nostro supporto nei prossimi mesi per rimettersi pienamente in forma”.
In questa stagione Inacio ha già realizzato una doppietta in Dfb-Pokal e tra settembre e ottobre era stato convocato da Mancini con l’Italia dei grandi.