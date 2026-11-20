Bergamo. Angelo Murabito è il nuovo segretario della Cisl di Bergamo. Lo ha eletto il Consiglio Generale del sindacato di via Carnovali in sostituzione di Francesco Corna che, dopo 8 anni alla guida della confederazione bergamasca, lascia l’incarico avendo raggiunto i requisiti per la pensione.

Murabito, una vita in Cisl, 49 anni, già segretario generale della categoria della Funzione Pubblica, ricopriva fino a ieri il posto di segretario organizzativo nella squadra di Corna. Con lui, sono stati confermati anche i colleghi di segreteria Luca Nieri e Candida Sonzogni. Per il neo segretario della CISL orobica molti sono i fronti di cui la squadra, che esce rinforzata dalla fiducia che il consiglio generale ha concesso con il voto di questa mattina, dovrà tener conto.

“Bergamo è una provincia forte – ha detto. Un terzo della ricchezza che produciamo viene dall’industria, e la disoccupazione è la più bassa d’Italia. Eppure la crescita rallenta, perché mancano le persone. Tre imprese su quattro faticano a trovare personale. E il lavoro che nasce è spesso fragile, sempre più difficile trovarne uno che duri”.

“Ci siamo dati due obiettivi, attrarre i giovani e prenderci cura degli anziani. Adesso tocca a noi tradurli in contratti e in accordi. Una persona resta dove trova un lavoro stabile, una casa che può permettersi, servizi che funzionano e tempo per la famiglia. Sono difficoltà che il sindacato incontra tutte nella vita di chi viene a parlarci, e su ognuna ha una proposta. Quelle che porto oggi sono un punto di partenza. Le discuteremo con le categorie, la FNP, i servizi e le associazioni, le arricchiremo con quello che ciascuno vede dalla prospettiva della sua specifica competenza, e poi faremo insieme le nostre scelte e le porteremo avanti con decisione”.

“Il salario oggi vale meno di un anno fa, e i contratti da soli non tengono il passo – ha continuato Murabito – e difendere il potere d’acquisto delle pensioni è un compito di tutta la Cisl, insieme alla Fnp. Per un sindacato è la prima emergenza, e la affrontiamo con gli strumenti che abbiamo. Il 12

novembre Cgil, Cisl e Uil hanno firmato con tredici associazioni delle imprese l’intesa su rappresentanza, contratti e salari. Daniela Fumarola l’ha definita un accordo fondativo. Un accordo nazionale, però, conta per come viene applicato, e a Bergamo applicarlo tocca a noi, con più contratti aziendali e territoriali e più Rsu elette. È un invito a fare di più, e lo rivolgo a ogni categoria, a ogni delegato e a me per primo”.

“Salario e welfare reggono se regge l’industria, che di Bergamo resta la spina dorsale. La crescita è debole, l’energia costa un terzo in più che in Germania, e il Centro Studi Confindustria ci ricorda che il nostro ritardo di produttività dipende molto dalla dimensione delle imprese. A Bergamo ci sono meno diplomati e meno laureati della media lombarda, e più di metà dei posti che le imprese offrono è difficile da coprire, e il ritardo comincia a scuola. Anche in una provincia ricca come la nostra c’è povertà educativa, e la scuola, che ne è il primo presidio, ha bisogno di un territorio che la sostenga, sindacato compreso. Dalla scuola si passa al lavoro, e qui l’intelligenza artificiale cambia le carte. Per questo la formazione deve insegnare anche a giudicare. Un lavoro stabile deve essere anche un lavoro sicuro”.

“Nelle nostre aziende lavorano molte persone nate altrove – ha insistito il segretario generale della Cisl. Senza nuovi ingressi, alla provincia mancheranno almeno quarantamila lavoratori. Contare chi manca, però, serve a poco se non si guarda alla qualità dell’accoglienza: un lavoro regolare e

pagato il giusto, competenze riconosciute, una casa e una scuola per i figli, ed è questo che decide se chi arriva diventerà parte della nostra comunità. La CISL ha detto no alla remigrazione, e Bergamo lo ripete oggi. Per un sindacato un lavoratore è un lavoratore, da qualunque Paese arrivi”.

“Sulla sanità ci giochiamo la credibilità. La vogliamo universale, capace di rispondere ai bisogni di salute e di cura di ogni cittadino, in città come nelle valli, e oggi la prova sono le liste d’attesa. Chi aspetta oltre i tempi non deve pagare: lo chiede, il Piano regionale approvato quest’anno che obbliga la struttura a garantirgli la prestazione a sue spese, con il solo ticket. È un diritto, e va fatto rispettare ovunque. Con la Cisl Lombardia chiediamo un Cup unico che comprenda tutto il privato accreditato, e i nostri sportelli segnaleranno ogni caso in cui questo diritto viene negato. Una parte della risposta deve arrivare dal territorio. A Bergamo le risorse del PNRR per le Case della Comunità sono arrivate, e adesso vogliamo che funzionino e diano risposte di salute vicino a casa. Per questo chiediamo che i dati su chi lavora nelle Case siano pubblici, Casa per Casa. Sulla non autosufficienza a qualunque età, che pesa su tante famiglie non soltanto di anziani ma anche di giovani, le risorse le chiediamo al Governo con la confederazione, e il resto lo facciamo qui, con la contrattazione sociale”.

Infine, il pianeta giovani: “i ragazzi di oggi sono ricchi di possibilità e poveri di mediazioni. Agli adulti tocca aiutarli a reggere la fatica e la frustrazione, e a ritrovare un po’ di silenzio in mezzo al rumore. Fare da mediatori è il nostro mestiere, e con i giovani dobbiamo farlo molto di più, a cominciare dall’ascolto. Cominceremo dagli studenti, aprendo un dialogo con i loro organi di rappresentanza, nelle scuole superiori e all’Università, per capire quello che chiedono. Andremo noi da loro, prima di scrivere qualunque proposta. Se ci diranno che il sindacato parla una lingua che non capiscono, cambieremo il nostro modo di parlare”.

“La Cisl di Bergamo – ha concluso Murabito – deve essere anche politicamente autorevole, e lo è quando si presenta con proposte serie e una rappresentanza vera. Apriamo una nuova stagione di concertazione con i Sindaci, la Provincia, Ats, le imprese, le associazioni. La voglio con pochi

obiettivi e con risultati che tutti possano verificare. È lo spirito del Libro Verde, che richiama l’idea di Mario Romani di una programmazione costruita insieme”.

“Questa provincia ha la disoccupazione più bassa d’Italia: l’1,3 per cento – ha detto Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl nazionale, in chiusura del consiglio generale bergamasco. Ma dietro i primati ci sono conti che non tornano. Il tasso di occupazione è da sei anni sotto la media lombarda, e la distanza riguarda soprattutto le donne: quello femminile è sceso al 58,5 per cento, quasi due punti in meno in un anno. Tre assunzioni su quattro avvengono con contratti precari. Le imprese dicono di non trovare personale e intanto faticano a trattenerlo: le dimissioni volontarie sono più di 40mila l’anno. La risposta è stabilizzare, pagare meglio, contrattare orari e servizi che non costringano le donne a scegliere tra lavoro e famiglia”.