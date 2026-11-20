Cenate Sopra. Il Sole di Veronelli infonde i suoi raggi anche in territorio bergamasco. Tra i vini premiati nell’ambito della presentazione della Guida Oro I Vini di Veronelli c’è anche il Costa Jels Cuvée I Pas Dosé di Nove Lune, cantina di Cenate Sopra, che, da oltre vent’anni, porta avanti un lavoro di ricerca e sperimentazione sulle varietà di vite resistenti.

Il riconoscimento arriva nell’anno del centenario della nascita di Luigi Veronelli e premia un percorso produttivo che ha fatto della sostenibilità e della sperimentazione due dei propri tratti distintivi. La particolarità del progetto sta anche nel luogo in cui avviene la maturazione: le gallerie sotterranee conservano la memoria del lavoro delle generazioni di minatori che hanno scavato nella roccia, trasformando un ambiente legato alla storia del territorio in uno spazio dedicato alla produzione vinicola.

A raccontare il significato del riconoscimento è Alessandro Sala, enologo e titolare di Nove Lune, che non nasconde la soddisfazione per il premio, arrivato per la prima volta nella sua carriera proprio nell’anno del centenario di Luigi Veronelli. “Questo riconoscimento è per me molto importante e ne vado molto orgoglioso, perché arriva tra l’altro nel centenario di Veronelli, quindi ha un valore maggiore. È la prima volta – aggiunge – che mi assegnano questo premio, quindi sono molto contento ed emozionato”.

Un risultato che Sala lega soprattutto al lavoro portato avanti da oltre vent’anni sulle varietà resistenti, al centro del progetto produttivo della cantina bergamasca. “È un premio a oltre vent’anni di ricerca e sperimentazione che sto portando avanti sulle varietà resistenti, che – sottolinea – sono delle varietà in cui ho creduto fin dall’inizio, sia dal punto di vista delle loro performance in ambito agronomico che vitivinicole ed enologico”.