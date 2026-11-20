Seriate. La grave marginalità non è un fenomeno circoscritto alla città di Bergamo, ma attraversa l’intero territorio provinciale, assumendo forme diverse e richiedendo risposte sempre più articolate. L’80% delle persone prese in carico viene accompagnato per più di una problematica, tra difficoltà economiche, abitative, dipendenze e salute mentale. Un quadro che conferma la necessità di superare gli interventi isolati e costruire un sistema capace di integrare servizi, competenze e risorse.

Il tema è stato al centro di “Tra città e territori. Prevenire la grave emarginazione, costruire comunità”, il convegno ospitato al Teatro Aurora di Seriate, promosso dal Tavolo provinciale fragilità, che ha riunito i 14 Ambiti territoriali sociali della provincia di Bergamo con Fondazione Opera Bonomelli, Caritas Diocesana Bergamasca e Cooperativa Pugno Aperto. L’iniziativa è inserita nel percorso di Geografie Solidali, il progetto con capofila Fondazione Diakonia ETS, finanziato e facilitato da Fondazione della Comunità Bergamasca.

Chi sono le persone intercettate: le differenze tra città e provincia

I dati presentati al convegno permettono anche di delineare il profilo delle persone intercettate dai servizi.

La grave marginalità riguarda prevalentemente uomini e persone tra i 35 e i 69 anni, che rappresentano il 73% sia in città sia in provincia. Emergono però differenze significative: negli Ambiti territoriali della provincia le donne sono il 31%, contro il 17% nei servizi a bassa soglia. Cambia anche la provenienza: in provincia il 71% delle persone intercettate è italiano, mentre in città il 62% proviene da Paesi extra UE. Particolarmente rilevante la fragilità abitativa: il 16% delle persone rilevate vive senza tetto, il 20% è senza casa e un ulteriore 26% si trova in condizioni abitative instabili o inadeguate.

La dimensione provinciale del fenomeno emerge anche dai luoghi di accesso ai servizi: 684 persone intercettate negli Ambiti della provincia e 287 in città, a cui si affiancano i dati dei servizi a bassa soglia e delle mense. Tra i fruitori dei servizi a bassa soglia (circa 2000 persone), 461 risultano residenti in provincia, a conferma di come i bisogni attraversino i confini amministrativi e richiedano risposte coordinate tra territori.

I numeri della grave marginalità e le risposte del territorio

I dati presentati da alcuni referenti del Tavolo provinciale fragilità restituiscono la complessità del fenomeno e l’evoluzione del sistema dei servizi. In 12 Ambiti territoriali su 14 sono attive équipe multidisciplinari, composte da assistenti sociali, educatori, mediatori, psicologi e operatori sanitari, per costruire percorsi di accompagnamento personalizzati.

Tra gli interventi sviluppati sul territorio, il modello Housing First, attivo in sei Ambiti, conta 30 appartamenti tra città e provincia, con 78 accoglienze; le Stazioni di posta, presenti in sette Ambiti, hanno accompagnato 301 persone, offrendo servizi essenziali (in città anche 6 posti letto), ascolto e orientamento. Sono inoltre 10 gli spazi ad alta intensità relazionale attivati per intercettare situazioni di fragilità e costruire relazioni di fiducia, anche al di fuori dei tradizionali luoghi dell’assistenza (parchi, luoghi abbandonati, stazioni). Numeri che mostrano come la grave marginalità richieda risposte capaci di tenere insieme bisogni immediati e percorsi di accompagnamento, con un’attenzione crescente alla prevenzione.

Geografie solidali: il bilancio del primo anno e il rilancio con 485 mila euro

In questa direzione si sviluppa Geografie Solidali, il progetto di rete nato per affrontare in modo diffuso e capillare il fenomeno della grave emarginazione sul territorio bergamasco, nato dalla coprogettazione promossa da Fondazione della Comunità Bergamasca e guidato operativamente da Fondazione Diakonia.

Con un investimento iniziale di 525 mila euro, il progetto ha rafforzato la rete di interventi tra città e provincia. Nel primo anno, da settembre 2025 ad agosto 2026, a Bergamo sono state garantite 18.639 notti di accoglienza e registrati 19.445 accessi ai servizi diurni, mentre l’Unità di Strada ha realizzato 345 agganci. In provincia sono stati attivati sette spazi di prossimità, frequentati da 78 persone, affiancando ai servizi esistenti nuovi presìdi e accompagnamenti educativi nei territori.

L’esperienza prosegue con una seconda annualità, da ottobre 2026 ad agosto 2027, e un investimento di 484.695 euro, destinato a consolidare i servizi e ad ampliare la presenza nei territori. Tra gli interventi programmati, l’apertura di un nuovo Pit Stop nell’area del Basso Sebino, il rafforzamento dei presìdi di Seriate e Grumello, un nuovo spazio a Dalmine e il potenziamento dei servizi diurni a Clusone e Lovere.

Proseguiranno inoltre le attività di accoglienza e di strada in città, con nuove azioni dedicate alla mediazione interculturale, all’accesso alla residenza anagrafica e alla formazione degli operatori.

“Il primo anno ci ha insegnato che per raggiungere le persone più fragili servono presenze riconoscibili e continuative, capaci di costruire fiducia nel tempo – sottolinea Federica Bruletti, segretaria generale di Fondazione della Comunità Bergamasca –. Abbiamo visto che nei territori la possibilità di accedere a un servizio dipende anche da aspetti molto concreti, come la mobilità, e che spesso le persone conoscono le opportunità disponibili attraverso il passaparola. Abbiamo imparato anche quanto sia importante lavorare su strumenti e procedure condivisi, perché le risposte non si interrompano con la conclusione di un progetto. La seconda annualità nasce da queste evidenze: consolidare ciò che funziona, intervenire dove sono emersi nuovi bisogni e rafforzare il collegamento tra città e provincia”.

La sfida è dare continuità al lavoro avviato, rafforzando il raccordo tra città e provincia e costruendo comunità capaci di riconoscere le fragilità e contribuire alle risposte, anche oltre la durata dei singoli progetti.

Prevenire la marginalità, costruire comunità

Il confronto tra i professionisti e gli amministratori ha posto al centro anche le sfide ancora aperte: rafforzare la prevenzione, superare la frammentazione delle misure e dei finanziamenti, integrare le politiche sociali con quelle abitative, sanitarie e del lavoro, coinvolgendo maggiormente le comunità locali. In apertura del pomeriggio, ha portato i saluti di Regione Lombardia l’assessore regionale alla Casa e all’Housing Sociale Paolo Franco. Marta Cappelletti, Francesco Fossati e Francesco Maffeis del Tavolo provinciale fragilità hanno tracciato le coordinate del fenomeno della grave emarginazione nella Bergamasca, presentato i servizi dedicati e descritto la loro evoluzione negli ultimi cinque anni.

Dati raccolti dal professor Luigi Gui, dell’Università di Trieste, che ha riflettuto sulle lezioni apprese dalle tante iniziative in campo e le questioni

rimaste aperte. Il pomeriggio è poi proseguito con una tavola rotonda, moderata dalla giornalista de L’Eco di Bergamo Benedetta Ravizza: hanno partecipato Cristina Berliri, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – area Politiche per la lotta alla povertà, Federica Bruletti segretario generale di Fondazione della Comunità Bergamasca, Gabriele Cortesi sindaco di Seriate e vicepresidente del Collegio dei Sindaci, Marcella Messina assessora al Welfare del Comune di Bergamo e Presidente del Collegio dei Sindaci, Paolo Moreschi della segreteria nazionale FioPSD. Un’occasione di confronto che ha quindi riunito amministrazioni locali, la Fondazione comunitaria, realtà del Terzo settore e impegnate sul campo, per interrogarsi sulle prospettive di un sistema territoriale che si pone l’obiettivo di intervenire in modo sempre più efficace prima che le situazioni di fragilità si aggravino. Conclusioni a cura di Mauro Cinquini, responsabile Ufficio di Piano Ambito di Dalmine e coordinatore del Tavolo provinciale fragilità.

Don Roberto Trussardi, direttore Caritas Bergamo: “Grazie ai 14 Ambiti Territoriali, a Fondazione Bonomelli, a Pugno Aperto, a Fondazione Diakonia e alla Fondazione della Comunità Bergamasca per questo percorso condiviso. La grave emarginazione non nasce in un giorno: è il frutto di legami che si spezzano uno dopo l’altro, spesso lontano dagli occhi di tutti. Per questo prevenirla significa costruire comunità: paesi e quartieri capaci di accorgersi, di accogliere e di non lasciare nessuno ai margini. I servizi sono indispensabili ma da soli non bastano: servono amministrazioni, parrocchie, associazioni e cittadini corresponsabili, tra città e territori. Costruire comunità non è un costo in più, è l’investimento più serio che possiamo fare, perché nessuno si salva da solo”.

Marcella Messina, assessora al welfare Comune di Bergamo e presidente Collegio dei Sindaci: “La grave marginalità è un tema complesso, in cui i bisogni delle singole persone si intrecciano con quelli delle comunità in cui vivono. Per questo vogliamo rafforzare la collaborazione tra Bergamo, i Comuni e gli Ambiti della provincia. Una rete più presente nei territori può rispondere ai bisogni immediati e costruire, insieme a ogni persona, percorsi verso l’autonomia e la partecipazione alla vita della comunità”.