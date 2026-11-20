“Da oggi l’Europa ha finalmente una legge dello spazio”: ad annunciarlo è Giorgio Gori, europarlamentare bergamasco del Partito Democratico, poche ore dopo l’approvazione in Commissione Industria dell’EU Space Act, che ha ricevuto il voto favorevole di 72 membri su 75, aprendo la strada alla creazione di un mercato unico dello spazio europeo.

“Un passo importante per tutti noi – continua Gori – perché dallo spazio dipendono tante cose: telecomunicazioni, monitoraggio dei fenomeni naturali, disponibilità dei dati, sicurezza, ambiente. Con questa legge unica, dopo un anno e tre mesi di lavoro, riusciamo finalmente a superare la frammentazione che si stava determinando all’interno, con 13 Paesi che già avevano legiferato autonomamente. In questo modo, invece, le aziende potranno essere autorizzate una volta sola in un unico Paese e avere la possibilità di operare in tutto il territorio dell’Unione. Il percorso è stato molto complesso, ma il risultato è molto più semplice di come era stato inizialmente pensato: spero che le aziende bergamasche del settore, e ce ne sono tante, ne siano felici”.

Non era l’unico tema di strettissima attualità affrontato in queste ore, visto che dall’altra parte del mondo Usa, Cina e Russia hanno dato vita a un trilaterale con al centro le sorti future dell’Ucraina e del conflitto che dal febbraio 2022 sta devastando il Paese: “Non so dire se sarà decisivo, ma tendo a pensare di no perché la posizione di Putin è ancora visibilmente quella di un soggetto che non vuole arrivare alla pace ma continua a rilanciare su proposte inaccettabili. È però significativo che tra i grandi della terra non ci sia l’Europa: avremmo tutti gli elementi per starci a quel tavolo, per moltissime ragioni, il problema è che continua a essere molto frammentata. La rappresentanza in politica estera è uno dei punti più critici, è una delle materie fondamentali che gli Stati membri hanno deciso di non dare in gestione all’Europa ma di gestirsi da soli: abbiamo 27 Paesi con 27 ministri degli Esteri. Finora sull’Ucraina si sono mossi in modo unitario, ma è stato un caso, come dimostra invece l’esempio opposto di Gaza”.

Con il bilancio europeo che continua a non trovare un punto di equilibrio tra Consiglio e Parlamento Europeo, c’è il tema dell’energia che rimane tra i più critici e di difficile soluzione: dall’Italia, in particolare, il grido d’allarme si alza pressoché quotidianamente e così è stato anche durante l’assemblea annuale di Confindustria Bergamo, quando il presidente Matteo Zanetti ha parlato di costi ormai insostenibili per le imprese.

“Il tema è europeo perché il nostro Continente non ha risorse naturali ed è in ritardo nella sostituzione delle fonti fossili. In Italia però diventa emergenza, perché paghiamo l’energia molto più degli altri, quindi le rimostranze di imprese e famiglie sono comprensibili. L’Europa oggi sta lavorando sul tema delle reti di distribuzione, che richiedono investimenti altrettanto importanti e dispendiosi. Al trilogo (dove si incontrano Parlamento europeo, Consiglio dell’UE e Commissione europea) abbiamo approvato il pacchetto reti, che dà una spinta a procedure più semplici e veloci per la trasmissione dell’energia in Europa. L’Italia è indietro ed è il Paese con il costo più sbilanciato in negativo tra energia elettrica e gas, con la prima che costa quasi il triplo del secondo. A incidere è la componente fiscale, quindi l’Europa al governo italiano sta chiedendo di ridurre l’imposizione fiscale che oggi la rende particolarmente costosa”.

In chiusura anche un passaggio sull’ultimo libro di Giorgio Gori, dal titolo “Una sinistra della realtà: idee riformiste per l’Italia e l’Europa”, che sarà presentato a Bergamo il prossimo 25 novembre.