Follia in Terza Categoria bergamasca: tira una testata all’arbitro e si prende tre anni e mezzo di squalifica
Un calciatore dell’Alzanese dovrà stare lontano dai campi fino al 2030: ha seguito il direttore di gara dopo la partita e lo ha aggredito
Prima lo scontro verbale in campo, poi il seguito dopo il termine della partita, infine l’aggressione e una testata. Risultato? Tre anni e mezzo di squalifica. È successo nel weekend del calcio provinciale bergamasco, per la precisione in Terza Categoria, al termine della partita tra U.S. Oratori Alzanese e Tribulina Gavarno, al campo sportivo parrocchiale di via Montelungo, giocata domenica 15 novembre e terminata con una vittoria per 2-0 in trasferta del Tribulina Gavarno.
Secondo quanto riportato nel referto del giudice sportivo in base a quanto riportato dall’arbitro nel suo referto, le prime schermaglie tra il calciatore Francesco Dragone e il direttore di gara Mattia Callari della sezione di Treviglio sarebbero avvenute in campo al termine della gara, momento in cui il giocatore dell’Alzanese avrebbe “affrontato l’arbitro sotto la tribuna rivolgendogli a voce alta, in modo chiaramente udibile dal pubblico, ripetute espressioni ingiuriose e minacciose”.
L’arbitro ha deciso di espellere il giocatore anche a partita finita, decisione non presa benissimo dal giocatore, che, sempre secondo il giudice, “si appostava all’interno dell’impianto sportivo attendendo l’uscita dell’arbitro, lo seguiva quindi per circa 200-300 metri lungo il percorso interno reiterando gli insulti e le minacce fino a raggiungerlo alle spalle nei pressi del cancello d’uscita, ancora all’interno dell’impianto, ove lo colpiva con una violenta testata alla nuca provocandogli forte dolore e senso di stordimento”.
Necessario per riportare l’ordine è stato l’intervento di due compagni di squadra: “Tentava poi reiteratamente di colpirlo con calci e pugni, desistendo dall’azione aggressiva solo grazie al tempestivo intervento fisico di due calciatori della propria squadra che consentivano all’arbitro di mettersi al sicuro nella propria autovettura“.
La squalifica terminerà il 19 maggio del 2030. “Nel computo della pena sono state considerate le aggravanti determinante della premeditazione/appostamento fuori dagli spogliatoi, l’aggressione alle spalle senza possibilità di difesa e la reiterazione (tentativo di calci e pugni interrotto solo da terzi)”, conclude la nota del giudice, che ha inoltre comminato una multa di 300 euro alla società “per responsabilità oggettiva di un proprio calciatore che al termine della gara ha aggredito con premeditazione fisicamente l’arbitro all’interno dell’impianto sportivo”.