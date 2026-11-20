Un calciatore dell’Alzanese dovrà stare lontano dai campi fino al 2030: ha seguito il direttore di gara dopo la partita e lo ha aggredito

Prima lo scontro verbale in campo, poi il seguito dopo il termine della partita, infine l’aggressione e una testata. Risultato? Tre anni e mezzo di squalifica. È successo nel weekend del calcio provinciale bergamasco, per la precisione in Terza Categoria, al termine della partita tra U.S. Oratori Alzanese e Tribulina Gavarno, al campo sportivo parrocchiale di via Montelungo, giocata domenica 15 novembre e terminata con una vittoria per 2-0 in trasferta del Tribulina Gavarno.

Secondo quanto riportato nel referto del giudice sportivo in base a quanto riportato dall’arbitro nel suo referto, le prime schermaglie tra il calciatore Francesco Dragone e il direttore di gara Mattia Callari della sezione di Treviglio sarebbero avvenute in campo al termine della gara, momento in cui il giocatore dell’Alzanese avrebbe “affrontato l’arbitro sotto la tribuna rivolgendogli a voce alta, in modo chiaramente udibile dal pubblico, ripetute espressioni ingiuriose e minacciose”.

L’arbitro ha deciso di espellere il giocatore anche a partita finita, decisione non presa benissimo dal giocatore, che, sempre secondo il giudice, “si appostava all’interno dell’impianto sportivo attendendo l’uscita dell’arbitro, lo seguiva quindi per circa 200-300 metri lungo il percorso interno reiterando gli insulti e le minacce fino a raggiungerlo alle spalle nei pressi del cancello d’uscita, ancora all’interno dell’impianto, ove lo colpiva con una violenta testata alla nuca provocandogli forte dolore e senso di stordimento”.

Necessario per riportare l’ordine è stato l’intervento di due compagni di squadra: “Tentava poi reiteratamente di colpirlo con calci e pugni, desistendo dall’azione aggressiva solo grazie al tempestivo intervento fisico di due calciatori della propria squadra che consentivano all’arbitro di mettersi al sicuro nella propria autovettura“.