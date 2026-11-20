Disarmo, scuola e carovita: migliaia di persone scendono in piazza nel giorno dello sciopero generale
20 novembre 2026 | 10:53
Bandiere, cori e fumogeni: dagli studenti ai sindacati, i cortei per le vie del centro
Bergamo. Nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre, migliaia di persone sono scese in piazza camminando per le vie della città.
Dagli studenti che chiedono di “riprendersi il futuro” alla richieste di disarmo fino al tema del carovita, i manifestanti hanno esposto striscioni e acceso fumogeni, sventolando numerose bandiere tra cui quelle della Palestina.
Notizia in aggiornamento…