Entrato in casa affermando di essere un membro delle forze dell’ordine, ha strappato il sacchetto pieno di preziosi dalle mani della donna: è stato arrestato nel giro di poco tempo

Brusaporto. Ha finto di dover controllare i gioielli, per poi portarli via. La sua fuga però è durata poco. Un uomo di cinquant’anni è stato arrestato in flagranza di reato mercoledì 18 novembre a seguito di un furto nell’abitazione di una donna residente a Brusaporto. La refurtiva, consistente in numerosi orologi e monili in oro e argento, è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

L’uomo, originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell’ordine, aveva contattato telefonicamente la vittima qualificandosi falsamente come carabiniere e riferendole di una fantomatica rapina appena consumata in una gioielleria, prospettandole la necessità di verificare che i preziosi in suo possesso non corrispondessero a quelli rubati. Convinta dalla telefonata, la donna ha quindi preparato un sacchetto contenente diversi orologi e monili in oro.

La signora all’arrivo dell’uomo non è stata subito convinta: ha chiesto di esibire un tesserino di riconoscimento, mentre l’uomo approfittando della situazione ha strappato direttamente dalle mani della vittima il sacchetto pieno di preziosi, per poi allontanarsi.

Subito dopo, i carabinieri della compagnia di Bergamo impegnati nel servizio di controllo del territorio – predisposto proprio a seguito di alcune segnalazioni relative a tentativi di truffa ai danni di persone anziane verificatisi nei comuni di Brusaporto, Bagnatica e San Paolo d’Argon – hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra le vie residenziali di Brusaporto, mantenendosi costantemente al telefono e mostrando un atteggiamento guardingo. Lo hanno seguito fino ad un esercizio pubblico di via Vittorio Veneto, dove il cinquantenne attendere l’arrivo di qualcuno. Intuendo la necessità di intervenire tempestivamente per impedirne l’allontanamento, i carabinieri hanno proceduto immediatamente al controllo, riscontrando sin da subito un atteggiamento particolarmente nervoso e dichiarazioni poco convincenti riguardo la sua presenza in zona.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire l’intera refurtiva sottratta poco prima alla donna: numerosi orologi, collane, bracciali, anelli, spille, orecchini e altri monili, prevalentemente in oro giallo, alcuni dei quali caratterizzati da incisioni e particolari elementi distintivi. Tutti nascosti in un sacchetto che il truffatore si teneva in tasca. Recuperato anche un telefono cellulare, sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti investigativi. Gli immediati riscontri hanno permesso di ricondurre i preziosi all’episodio criminoso appena consumato, consentendone la restituzione alla legittima proprietaria, rimasta fortunatamente illesa.

Alla luce degli elementi raccolti, il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto in tribunale. Nel processo in direttissima il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare della custodia in carcere.

I Carabinieri di Bergamo colgono l’occasione per ricordare, in particolare alle persone anziane, di “diffidare da richieste telefoniche di denaro o preziosi, di non aprire la porta a sconosciuti e di contattare sempre il numero unico di emergenza 112 in caso di dubbi o situazioni sospette”.