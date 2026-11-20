il debutto internazionale
Cus Bergamo le ginnaste protagoniste in Serbia
Le ginnaste del Cus Bergamo brillano al loro debutto internazionale a Belgrado, conquistando podi individuali e il primo posto a squadre Junior
Prima esperienza internazionale per le atlete della sezione agonistica di ginnastica ritmica del Cus Bergamo – guidate dalle allenatrici Svetlana Voronkova e Dasha Alcaini – all’International Belgrade Rg Trophy 2026, disputato alla Aleksandar Nikolić Hall di Belgrado, in Serbia. In gara 101 ginnaste provenienti da Serbia, Bulgaria, Croazia, Kirghizistan e Italia.
Alice Carpani ha conquistato il primo posto alla palla e alle clavette, vincendo anche la classifica All around. Anna Canova è arrivata seconda al cerchio, alle clavette e nella classifica generale, mentre Valentina Carini ha ottenuto il primo posto al cerchio. Alice e Anna hanno inoltre conquistato il primo posto nella classifica a squadre Junior.
Tra le Senior, Kristina Armanni ha ottenuto il secondo posto al nastro e il primo alle clavette. Nella categoria Pre-Junior, Elisa Paganelli ha chiuso al terzo posto al cerchio e alla palla, e al secondo nella classifica All around riservata alle ginnaste nate nel 2015.