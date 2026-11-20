La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato, nella giornata di mercoledì 18 novembre, un cittadino nigeriano destinatario di un ordine di carcerazione emesso a seguito di una condanna definitiva a 6 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale , commessa nel 2022 nella provincia di Bergamo.

L’uomo è stato rintracciato dal personale dell’ufficio della polizia di frontiera di Orio al Serio all’interno dei saloni aperti al pubblico del’aeroporto, nel corso dei servizi di vigilanza e controllo, che sono stati ulteriormente intensificati per prevenire e contrastare i reati predatori e individuare soggetti potenzialmente pericolosi.