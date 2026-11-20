A Orio|
Condannato a 6 anni di carcere per violenza sessuale, la polizia lo arresta in aeroporto
La sentenza definitiva era stata emessa il giorno precedente: è stato trovato senza documenti di viaggio. L’episodio risalente al 2022
La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato, nella giornata di mercoledì 18 novembre, un cittadino nigeriano destinatario di un ordine di carcerazione emesso a seguito di una condanna definitiva a 6 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale, commessa nel 2022 nella provincia di Bergamo.
L’uomo è stato rintracciato dal personale dell’ufficio della polizia di frontiera di Orio al Serio all’interno dei saloni aperti al pubblico del’aeroporto, nel corso dei servizi di vigilanza e controllo, che sono stati ulteriormente intensificati per prevenire e contrastare i reati predatori e individuare soggetti potenzialmente pericolosi.
Gli accertamenti sulla sua identità hanno consentito di verificare che il giorno precedente nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura.
Il cittadino, privo di documenti di viaggio e senza fissa dimora, è stato quindi arrestato e, al termine delle formalità di rito, accompagnato presso nel carcere di Bergamo, dove dovrà scontare la sua pena.