Bergamo. Milleottocentonovantatré nuovi procedimenti penali in dodici mesi, con un balzo del 79,8% rispetto a tre anni fa. È il numero che più di ogni altro sintetizza l’emergenza dei reati da Codice Rosso in provincia di Bergamo, fotografa una crescita che non accenna a rallentare e apre il bilancio statistico diffuso dalla Procura della Repubblica alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le cifre, riferite all’arco temporale predisposto per l’inaugurazione dell’anno giudiziario — dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 — restituiscono l’immagine di un fenomeno in costante espansione sul territorio. Analizzando la serie storica degli ultimi quattro anni, la curva delle iscrizioni legate a maltrattamenti, atti persecutori, reati contro la libertà sessuale e lesioni intrafamiliari mostra un rialzo continuo: dai 1.053 fascicoli registrati tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 si è saliti ai 1.391 del periodo 2023-2024 (+32,1%), per poi toccare quota 1.659 nell’intervallo 2024-2025 (+19,3%) e arrivare, infine, agli attuali 1.893 procedimenti sopravvenuti, con un ulteriore incremento del 14,1% (+234 casi) nell’ultimo anno.

Una lettura del trend arriva dal procuratore della Repubblica, Maurizio Romanelli: “I numeri sono consistenti e dimostrano che la rete che permette di intercettare questi reati c’è e funziona — osserva —. E questo vuol dire che sul territorio c’è grande attenzione su un tema così delicato”. Il numero uno di piazza Dante invita a guardare al dato da una doppia prospettiva: “Da un lato questo incremento potrebbe preoccupare — ragiona Romanelli —: dall’altro, può indicare una maggiore consapevolezza e tendenza a denunciare, come una maggiore capacità di intercettare le situazioni a rischio”.

A reggere l’urto di questo flusso crescente sono sei sostituti procuratori destinati ai casi da Codice Rosso, pari a un terzo del totale dei pubblici ministeri in organico. Un pool chiamato a fronteggiare iter dalle tempistiche molto ridotte, “che prevedono precise disposizioni e linee guida da seguire da parte delle forze dell’ordine”, come sottolinea Laura Cocucci, pm del gruppo specializzato. “La polizia giudiziaria è tenuta a informare immediatamente il pubblico ministero, che deve poi aprire subito un fascicolo”.

Per leggere correttamente lo spaccato relativo alle singole fattispecie occorre tenere presente un’indicazione metodologica segnalata dagli stessi magistrati: la somma delle diverse ipotesi di reato non coincide con il totale complessivo dei 1.893 fascicoli, poiché all’interno di un medesimo procedimento possono essere contestate contemporaneamente più condotte delittuose, come avviene frequentemente quando ai maltrattamenti si affiancano le lesioni personali o lo stalking.

Entrando nel dettaglio delle tipologie contestate, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, disciplinati dall’articolo 572 del codice penale, si confermano la voce di gran lunga più pesante: nell’ultimo periodo considerato hanno raggiunto quota 1.234, in crescita del 14,7% rispetto ai 1.076 dell’annualità precedente (+158 fascicoli). Seguono gli atti persecutori, ovvero il reato di stalking previsto dall’articolo 612-bis, che salgono da 438 a 478 sopravvenuti, segnando un aumento del 9,1% (+40 casi). Crescono infine del 10,2% i delitti contro la libertà sessuale, che passano da 225 a 248 procedimenti complessivi (+23 fascicoli): all’interno di questo dato emergono 19 contestazioni per atti sessuali con minorenni e 2 episodi di violenza sessuale di gruppo, accanto alle ipotesi ordinarie di violenza sessuale.

Sul fronte del profilo delle vittime e degli indagati, emerge come siano in aumento tanto le violenze commesse dai figli ai danni di genitori anziani quanto quelle che maturano tra i più giovani. “Quel che emerge è un’incapacità di portare avanti una relazione affettiva che porta ad aggressività e a condizioni di fragilità sia da parte della vittima sia dell’aggressore — spiega ancora la pm Cocucci —. Per questo bisogna intervenire nelle scuole con percorsi mirati di sensibilizzazione”.

I dati forniti in vista del 25 novembre registrano infine l’applicazione concreta delle norme più recenti in materia di violenza di genere, a partire dal reato autonomo di femminicidio introdotto dall’articolo 577-bis del codice penale. Su questo fronte, nell’arco temporale esaminato si conta un episodio consumato — quello relativo alla morte di Valentina Sarto — e un ulteriore caso, attualmente nella fase delle indagini preliminari, contestato nella forma del tentato femminicidio. Significativo anche il ricorso alle specifiche circostanze aggravanti legate al movente di genere: per lo stalking sono stati 17 i procedimenti in cui è stata contestata l’aggravante del quarto comma dell’articolo 612-bis — che scatta quando la condotta è mossa da odio, discriminazione, prevaricazione, logiche di controllo, possesso e dominio sulla donna oppure in reazione al suo rifiuto di instaurare o proseguire un rapporto affettivo — mentre un caso ha riguardato l’analoga aggravante prevista dal quarto comma dell’articolo 572 per i maltrattamenti.