Foto Getty

“L’avvocato” porta il suo spettacolo a Bergamo racchiudendo la vita della leggenda del basket in un’ora e quaranta. Accompagnato dal maestro Nidi al piano, il viaggio inizia dall’ottocento nel North Carolina e termina con il leggendario canestro segnato a Utah. In mezzo, storie di vita e di sport che si mescolano con rapporti umani e dinamiche psicologiche che hanno reso Michael unico

Bergamo. Racchiudere la leggenda di Michael Jordan in soli cento minuti di racconto è un esercizio pressoché impossibile, considerando la grandezza che ha contraddistinto il più grande numero 23 di sempre. Un uomo che “ragionava per click”, che sul campo da basket ha fatto prevalere “l’intelligenza istintuale su quella razionale”, caratterizzato da un magnetismo proprio soltanto dei migliori. Non del basket, ma del mondo sportivo in assoluto. Magnetico, come il racconto di Federico Buffa, andato in scena giovedì 19 settembre alla ChorusLife Arena: millecinquecento spettatori incantati dalla storica voce della pallacanestro italiana e americana, noto per tutti gli appassionati come “l’Avvocato”.

Il viaggio in cui Buffa accompagna il suo pubblico con il sottofondo musicale del maestro Alessandro Nidi al pianoforte parte dalla metà dell’ottocento, quando schiavitù e razzismo facevano parte della cultura del North Carolina, stato sudista tra i ‘padri fondatori’ degli Usa. Un luogo nel quale i neri che praticavano sport con palla venivano puniti con venti frustate, contate e mimate una ad una dal narratore sul palco. Gli strascichi si patiranno fino agli anni settanta del novecento, in un contesto nel quale Jordan matura la sua determinazione nel diventare il migliore degli altri.

L’auto-motivazione è stata la base su cui MJ ha costruito i propri successi. In uno spot Nike di fine anni novanta, lui stesso spiegava come siano stati i fallimenti, gli errori e le delusioni a renderlo il più grande di sempre: benzina gettata su un fuoco che ardeva, come il senso di rivalsa su chi si frapponeva tra lui e i suoi obiettivi. Simbolicamente rappresentato in scena da un taccuino poggiato sul pianoforte, sul quale Buffa scrive simbolicamente tutti coloro che hanno impedito a Jordan di raggiungere una meta rigorosamente imposta sempre e soltanto da sé stesso, puntando sempre in alto. D’altronde se ha iniziato a giocare a basket è perché lo vedeva come uno sport che tendeva al cielo.

Dalle complicazioni alla nascita alle giornate trascorse con il padre, tuttofare della manovalanza e giocatore di baseball come tutto il resto della famiglia. Una figura apicale nella vita di Michael, dal quale ha preso ispirazione per l’iconica linguaccia e che mandandolo “dentro dalle donne” dopo un incidente in garage da adolescente gli ha dato la prima ‘botta’ della sua vita, con la stessa severità di cui Jordan ha fatto tesoro riversandola sugli altri, ma soprattutto su sé stesso.

“Io andrò lì e vendicherò la sconfitta”, diceva dopo l’ingiustizia che aveva caratterizzato la finale olimpica di Monaco 1972, la prima sconfitta a cinque cerchi degli Stati Uniti contro i sovietici. Ci è andato nel 1984 e nel 1992, vincendo l’oro in entrambi i casi. Jordan ha vinto ogni finale a cui ha partecipato, a partire dal 1984 quando era ancora universitario nel North Carolina. Vinta segnando il tiro decisivo a pochi secondi dalla fine. Film destinato ad avere più di un sequel, sempre con lo stesso finale.

Ecco perché una delle definizioni più simboliche che Buffa dà di Jordan riguarda la sua capacità di mettere “il tempismo prima del tempo”. Il ribaltamento della prospettiva del campo. Il controllo che Buffa inquadra come “sciamanico”, la capacità di rallentare tutto ciò che gli succede intorno e immaginare migliaia di possibilità ed universi paralleli alla realtà. Finendo per fare sempre la cosa giusta.

Resta l’unica spiegazione plausibile per comprendere come sia possibile oggi raccontare della leggendaria Flu Game, la gara-5 di Nba Finals 1997 a Salt Lake City, nello Utah: decisiva per una serie fino a quel momento sul 2-2. Era a letto con la febbre fino ad un’ora prima della partita, poi Buffa dalla sua postazione commento è sceso vicino alla panchina per vedere come stesse Michael. Giratosi verso il suo compagno di telecronache Flavio Tranquillo, fa il gesto della croce con le dita. Risultato? 38 punti in 44 minuti e vittoria Chicago Bulls.

È solo uno dei numerosi aneddoti che Buffa snocciola dal palco: dal sale nelle scarpe su idea della mamma Deloris per poter crescere più velocemente, fino allo sputo nel fiume Mississippi prima della finale Ncaa del 1984 insieme a papà, “come fanno i grandi artisti che si esibiscono a New Orleans”, passando per il rapporto con i compagni: la capacità di farsi ascoltare e controllare la squadra già nel suo primo anno in Nba, sedendosi non solo metaforicamente al tavolo con gli ‘anziani’ del gruppo. Voleva, anzi, doveva essere al centro dell’attenzione per poterla gestire e far sì che tutti stessero alle sue regole.