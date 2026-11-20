Bergamo. È stata ufficialmente inaugurata venerdì 20 novembre, la nuova piazza del quartiere di Campagnola, frutto di un intervento di riqualificazione urbana realizzato dal Comune di Bergamo per un investimento complessivo di 1 milione e 210 mila euro. Il progetto nasce dalla volontà di trasformare uno spazio urbano fortemente frammentato dalla presenza di due assi viabilistici particolarmente trafficati – via San Giovanni Bosco-via Orio e via Campagnola-via Gasparini – in un luogo unitario e riconoscibile, valorizzando gli elementi storici, architettonici e paesaggistici che caratterizzano il quartiere. La riqualificazione ha interessato i principali luoghi attorno ai quali si sviluppa la vita della comunità: il sagrato della chiesa storica di San Giovanni Battista, l’area del Monumento al Valore Alpino, gli spazi antistanti le attività commerciali e i percorsi lungo il torrente Morla.

Un intervento che tiene insieme qualità dello spazio pubblico, sicurezza stradale, mobilità pedonale e ciclabile, accessibilità e valorizzazione dell’identità del quartiere. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti la Sindaca Elena Carnevali, l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota, l’ex assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla, la Rup Marcella Fumagalli e il parroco di Campagnola-Malpensata don Stefano Pellegrini.

La riqualificazione degli spazi pubblici e il recupero dell’identità storica

Particolare attenzione è stata dedicata al sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, la cui presenza è documentata già nel 1575, con il rifacimento della pavimentazione in acciottolato e della passatoia centrale in arenaria di Sarnico, il recupero dei muretti e l’inserimento di nuove sedute lungo la Morla. È stata inoltre riqualificata l’area del Monumento al Valore Alpino, inaugurato nel 1986, attraverso una nuova pavimentazione, un’illuminazione dedicata ed elementi di arredo urbano che ne migliorano la visibilità e la fruibilità.

L’intervento ha interessato anche l’area antistante il bar Borgo Storico, con la creazione di uno spazio pavimentato funzionale alla socialità e alla valorizzazione del commercio di prossimità. La scelta dei materiali – pietra di Luserna, porfido, arenaria di Sarnico e ciottoli – risponde alla volontà di conferire continuità all’intero spazio urbano, recuperando anche elementi della tradizione costruttiva locale, come la disposizione dei ciottoli a spina di pesce, ancora oggi riconoscibile nelle murature degli antichi edifici del quartiere.

I lavori hanno inoltre interessato il potenziamento dell’illuminazione pubblica e il rinnovo dell’arredo urbano.

La nuova passerella ciclopedonale e il rapporto con la Morla

Elemento qualificante del progetto è la nuova passerella ciclopedonale sul lato sud del torrente Morla, progettata con una larghezza di circa 3,5 metri per collegare la parte meridionale del quartiere al sagrato della chiesa storica, garantendo a pedoni e ciclisti un attraversamento sicuro rispetto al traffico veicolare. Sul lato nord, l’ampliamento del ponte esistente ha consentito di allargare il marciapiede, rendendo più agevole il transito pedonale.

Gli interventi contribuiscono inoltre a valorizzare il rapporto visivo e paesaggistico con la Morla, elemento che da sempre caratterizza la storia e lo sviluppo di Campagnola.

Sicurezza stradale e accessibilità

La riconnessione delle diverse parti della piazza è affidata anche ai nuovi attraversamenti pedonali, realizzati con pavimentazioni differenziate per renderli maggiormente riconoscibili e dotati di illuminazione dedicata. Il progetto ha riservato particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, attraverso percorsi di adeguata larghezza, rampe di raccordo, superfici antiscivolo e sistemi di orientamento tattile per le persone non vedenti e ipovedenti.

Sono stati inoltre integrati gli impianti semaforici con dispositivi dotati di segnalazione acustica in corrispondenza degli attraversamenti di via Campagnola e via dei Prati.

L’ampliamento della piattaforma carrabile al centro dell’incrocio è finalizzato a migliorare le condizioni di manovra dei veicoli, in particolare degli autobus che collegano la città all’aeroporto di Orio al Serio, favorendo una maggiore fluidità e sicurezza della circolazione.

I lavori sono stati realizzati dall’impresa Coges Srl di Cerete, su progetto del raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo Debiasio Progetti Srl.

“Campagnola, come tutti i nostri quartieri, ha una propria identità, che abbiamo voluto valorizzare attraverso un intervento che incide concretamente sulla qualità dello spazio urbano e sulle relazioni quotidiane. Abbiamo ricucito le diverse parti del nucleo storico del quartiere, rendendo più sicuri e agevoli gli spostamenti a piedi e in bicicletta, migliorando l’accesso alle attività commerciali e alla chiesa e creando spazi pubblici più accoglienti, pensati per le esigenze delle persone di tutte le età. La riqualificazione del cuore di Campagnola era un impegno che avevamo assunto con il quartiere e inserito nelle nostre linee di mandato e che oggi abbiamo portato a compimento. È in questa direzione che stiamo lavorando in tutta la città, con interventi che partono dalle esigenze di chi ci abita per migliorare la vivibilità di Bergamo” dichiara la sindaca Elena Carnevali.

“La realizzazione della nuova piazza ha richiesto un lavoro importante per conciliare le esigenze della circolazione stradale con quelle della mobilità pedonale e ciclabile, in un contesto particolarmente complesso. La nuova passerella sulla Morla, l’ampliamento del ponte esistente, gli attraversamenti protetti e il superamento delle barriere architettoniche rappresentano un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza e accessibilità. A questo si aggiunge la cura nella scelta dei materiali e delle soluzioni architettoniche, pensate per rispettare e valorizzare le caratteristiche storiche del quartiere” dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota.

“Da nativo e residente di Campagnola sono particolarmente soddisfatto del risultato di questa riqualificazione, che ha migliorato sotto diversi aspetti la qualità e la fruibilità degli spazi del quartiere. La nuova passerella garantisce continuità al percorso pedonale consentendo di passeggiare in sicurezza, il sagrato della chiesa è stato completamente rifatto, è stato riqualificato il monumento all’Alpino e valorizzati alcuni muri con la posa di ciottoli in linea con la qualità dell’intervento. La nuova illuminazione contribuisce infine a valorizzare l’intero insieme, rendendo la piazza un luogo più bello e accogliente per tutta la comunità” dichiara l’ex assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla.