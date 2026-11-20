Presentato all’Oberdan il Team Emergenziale della Pianura Bergamasca. Docenti e centri di formazione potranno chiedere consulenze e segnalare anche i casi dubbi. Previsto il coinvolgimento di forze dell’ordine e servizi sanitari

Treviglio. Una rete di supporto per le scuole, pronta a intervenire nei casi di bullismo e cyberbullismo, ma anche quando ci sono soltanto dubbi su comportamenti a rischio. Nasce nella Pianura Bergamasca il Team Emergenziale bullismo e cyberbullismo, presentato giovedì 19 novembre nell’aula magna dell’Isis Guglielmo Oberdan di Treviglio. Il progetto coinvolgerà tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, oltre agli enti di formazione professionale dell’Ambito scolastico 5.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’Osservatorio sul fenomeno del disagio giovanile, promosso e presieduto dalla Prefettura di Bergamo dal 2024, su impulso dell’Ufficio scolastico territoriale e con il sostegno della Provincia. L’obiettivo è mettere a disposizione degli istituti uno strumento concreto per affrontare episodi di prevaricazione e situazioni di disagio, evitando che le scuole debbano gestire da sole casi complessi.

Il servizio sarà organizzato su due livelli. Il primo coinvolgerà sette componenti: due dirigenti scolastici, un direttore di ente formativo, tre docenti referenti per bullismo e cyberbullismo e un rappresentante dell’Ats. In presenza di situazioni che richiedano un intervento più ampio, sarà possibile attivare anche il secondo livello, con il coinvolgimento dell’Ufficio scolastico territoriale, dei Comuni dell’Ambito 5, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dell’Ats e dell’Asst.

Le scuole e i centri di formazione potranno rivolgersi al Team attraverso un portale dedicato, dal quale sarà possibile inoltrare segnalazioni e richiedere consulenze. Uno strumento pensato non soltanto per affrontare gli episodi già accertati, ma anche per aiutare gli insegnanti a riconoscere i primi segnali di comportamenti problematici.

“Il bullismo è un fenomeno complesso, che tocca la dimensione educativa, quella sanitaria, quella sociale e, nei casi più gravi, quella della sicurezza. Risposte frammentarie o tardive rischiano di essere inefficaci. Solo una collaborazione strutturata, con ruoli chiari e canali di comunicazione stabili, può garantire interventi tempestivi e coerenti, e dare a insegnanti, famiglie e studenti la certezza di avere un interlocutore a cui rivolgersi”, ha dichiarato il prefetto Luca Rotondi, intervenuto alla presentazione insieme al presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Vincenzo Cubelli.

Cubelli ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni, evidenziando come il Team rappresenti “un ulteriore e concreto passo avanti nella costruzione di una rete di collaborazione tra istituzioni, capace di offrire alle scuole e ai centri di formazione supporto, competenze e risposte tempestive di fronte a situazioni di criticità”. Il dirigente scolastico ha inoltre ricordato l’importanza del portale dedicato, attraverso il quale gli istituti potranno segnalare le situazioni e richiedere un accompagnamento qualificato.

La sperimentazione partirà dall’Ambito scolastico 5, ma l’intenzione è di estendere progressivamente il progetto a tutta la provincia. Una scelta sostenuta dalla Provincia anche per garantire la partecipazione degli enti di formazione professionale, oltre alle scuole statali.

“Non si tratta solo di gestire le crisi, ma di creare una rete di ascolto e consulenza immediata per gli educatori, capace di intervenire anche solo di fronte a un semplice dubbio, prima che il disagio si trasformi in una ferita profonda”, ha spiegato Gafforelli. “Il bisogno di protezione, di rispetto e di educazione all’uso consapevole del digitale riguarda ogni singolo giovane del nostro territorio, senza alcuna distinzione. Combattere il bullismo e il cyberbullismo significa restituire ai nostri ragazzi la libertà di crescere senza paura, ricordando loro che, sia nella vita reale che in quella digitale, non sono mai soli”.

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Via Borgo Palazzo, lavori alla passerella sulla TEB: chiude la ciclopedonale per 16 giorni

Dal 25 novembre all’11 dicembre il consolidamento della struttura con nuove travi in acciaio. Cantiere notturno nella prima fase e modifiche alla viabilità nel parcheggio tra i civici 84 e 86.

BERGAMO – La passerella ciclopedonale di via Borgo Palazzo, in corrispondenza dell’attraversamento della linea tranviaria TEB, sarà sottoposta a un intervento di consolidamento strutturale. I lavori partiranno la prossima settimana e comporteranno modifiche alla circolazione e alla sosta fino all’11 dicembre. Per consentire il cantiere, sarà inoltre chiuso per tutta la durata dell’intervento il tratto della ciclopedonale Fausto Coppi e Gino Bartali compreso tra le fermate TEB di via Borgo Palazzo e via Santi Maurizio e Fermo.

L’intervento prevede l’inserimento di nuove travi reticolari in acciaio Corten, affiancate alla struttura esistente, che manterrà principalmente la funzione di parapetto. Sarà completamente rinnovato anche il piano di calpestio, con elementi metallici drenanti e antiscivolo. Le parti in legno verranno invece consolidate e sottoposte a trattamenti per aumentarne la durata. Agli imbocchi della passerella saranno installati paletti dissuasori per impedire il passaggio dei veicoli a motore.

L’opera rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle strutture stradali e dei ponti cittadini, approvato dalla Giunta comunale nell’aprile scorso con un investimento complessivo di 300mila euro. Lo stesso progetto comprende anche la demolizione e ricostruzione della passerella ciclopedonale all’interno del Parco della Trucca.

Il cantiere sarà articolato in due fasi. La prima, dalle 22 del 25 novembre alla mattina del 9 dicembre, interesserà direttamente la passerella. Considerata la presenza dei binari del tram sottostanti, le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente dall’alto e in orario notturno. Verranno installate reti di protezione per impedire la caduta di materiali sulla linea tranviaria, sarà demolita una parte della struttura lignea esistente e verranno posati i nuovi elementi metallici.

La seconda fase, dalle 8 del 9 dicembre alle 17 dell’11 dicembre, riguarderà invece l’asfaltatura dell’area di parcheggio di via Borgo Palazzo. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con le condizioni meteorologiche e, in caso di maltempo, verrà rinviato.

Le modifiche alla viabilità sono state definite con un’ordinanza della Polizia locale, che suddivide le limitazioni in due periodi. Dal 25 novembre sera al 9 dicembre mattina sarà vietato il transito sul lato del parcheggio corrispondente ai civici 84H, 84I e 84L, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa. Sul lato dei civici da 84 a 84G sarà invece istituito il doppio senso di circolazione, riservato a residenti e frontisti, con precedenza ai veicoli in uscita dal parcheggio.

In questa prima fase sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, nell’area interessata dai lavori. In prossimità dell’accesso al parcheggio tra i civici 84 e 86, i veicoli dovranno inoltre proseguire diritto lungo via Borgo Palazzo, fatta eccezione per residenti, frontisti e mezzi dell’impresa.

La situazione cambierà dal 9 all’11 dicembre, quando sarà chiusa al traffico l’intera area di parcheggio compresa tra i civici 84 e 86. Anche in questo caso sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Gli stalli di via Serassi, sul lato del civico 2, saranno riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità. Se le esigenze del cantiere renderanno necessario occupare uno di questi posti, l’impresa dovrà predisporre uno stallo sostitutivo nelle immediate vicinanze.

Per quanto riguarda la ciclopedonale, il divieto di transito resterà in vigore dalle 22 del 25 novembre alle 17 dell’11 dicembre. I pedoni saranno indirizzati sui marciapiedi limitrofi all’area di cantiere, mentre i ciclisti potranno utilizzare la sede stradale, rispettando il senso di marcia consentito.