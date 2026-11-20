Nel mondo la produzione raggiunge i 227 milioni di ettolitri, mentre i consumi si fermano a 208 milioni. Cambiano anche le preferenze: diminuisce l’interesse per i rossi ricchi, potenti e strutturati, mentre cresce la richiesta di vini più semplici e immediati, soprattutto bianchi e rosati

Bariano. In Italia si producono tra i 44 e i 47 milioni di ettolitri di vino all’anno, se ne consumano circa 20 e se ne esportano 21. A questi numeri si aggiungono 42 milioni di ettolitri di giacenze accumulate negli ultimi anni. È il quadro tracciato da Gigi Brozzoni, curatore della Guida Oro I Vini di Veronelli, durante la presentazione dell’edizione 2027 ospitata giovedì al Convento dei Neveri. Una situazione che riflette una difficoltà più ampia: nel mondo la produzione raggiunge i 227 milioni di ettolitri, mentre i consumi si fermano a 208 milioni. Diciannove milioni di ettolitri in più rispetto alla domanda, con un mercato che fatica ad assorbire il vino prodotto.

“Il problema – dice Brozzoni – riguarda l’intero settore vitivinicolo. A livello mondiale la produzione supera i consumi di 19 milioni di ettolitri e anche l’Italia deve fare i conti con uno squilibrio significativo. Il nostro Paese produce molto più vino di quanto riesca a consumare sul mercato interno e ha accumulato negli ultimi anni 42 milioni di ettolitri di giacenze”.

Il nodo, per il tecnico, è come intervenire senza ridurre le superfici vitate, ipotesi che l’Italia non intende perseguire. Tra le possibilità indicate dal curatore c’è un tetto alle uve destinate alla vinificazione, attraverso una regolazione delle rese per ettaro. L’obiettivo è contenere la produzione senza diminuire i vigneti.

La questione, però, non è soltanto quantitativa. Per Brozzoni occorre interrogarsi anche sul modello produttivo e sull’identità del vino italiano sui mercati internazionali. Il curatore ha quindi richiamato la necessità di riflettere sulle pratiche di vinificazione e sull’immagine che il Paese intende promuovere: vini capaci di esprimere le caratteristiche delle uve e del territorio oppure prodotti che ricorrono a interventi e correzioni per rispondere alle richieste del mercato.

A rendere più difficile lo scenario è il cambiamento della domanda. I consumatori invecchiano, mentre le nuove generazioni si avvicinano meno al vino rispetto al passato. Il tempo e le occasioni dedicate a questo prodotto si stanno riducendo e le prospettive di crescita sui mercati internazionali non si sono concretizzate nella misura attesa. Cambiano anche le preferenze: diminuisce l’interesse per i rossi ricchi, potenti e strutturati, mentre cresce la richiesta di vini più semplici e immediati, soprattutto bianchi e rosati. Una trasformazione che mette in discussione anche i criteri di valutazione del settore, ancora spesso orientati verso etichette di grande struttura, mentre i consumatori cercano prodotti più facili da bere.

La crisi si inserisce in uno scenario internazionale segnato, tra le altre cose, dalla pandemia, dalle guerre e dai dazi. Una serie di fattori che ha aggravato le difficoltà di un comparto chiamato a ripensare il rapporto tra quantità prodotte, consumi e nuovi gusti.

La fotografia del settore ha accompagnato la presentazione della nuova guida, che raccoglie 1.618 produttori e 13.219 vini selezionati. Sono 48 le Stelle Polari, riconoscimento riservato ai vini con almeno 97 centesimi, e 434 i Tre Stelle Oro, assegnati alle etichette che hanno mantenuto nel tempo valutazioni tra 94 e 96 centesimi. I Grandi Esordi sono 44 e premiano vini di sorprendente qualità al debutto nella guida o rientrati dopo una lunga assenza. Dieci i Sole assegnati dalla redazione e sei i Migliori Assaggi, riconoscimenti attribuiti ai vini con il punteggio più alto nelle rispettive categorie.

La presentazione si è svolta nell’anno del centenario della nascita di Luigi Veronelli e dei quarant’anni del Seminario fondato nel 1986. “Il Seminario è nato in un momento particolarmente difficile per il vino italiano, nel 1986, con l’obiettivo di promuovere la qualità assoluta”, ha ricordato la caporedattrice Simonetta Lorigliola. Per celebrare la ricorrenza è stata realizzata anche una piccola antologia di scritti veronelliani, “Ode al vino e all’anarchia”. Il volume raccoglie soprattutto testi dell’ultima parte della vita del giornalista, quando le sue battaglie culturali si erano fatte più incisive.

Il presidente Aldo Tagliaferro ha ripercorso le iniziative organizzate per il centenario, avviate il 2 febbraio e proseguite con incontri, degustazioni e appuntamenti in diverse città italiane. Il programma continuerà nel prossimo biennio con nuove tappe in Puglia, Marche, Toscana e Campania. Al centro c’è anche la necessità di trasmettere alle nuove generazioni la figura e il pensiero di Veronelli. “Non basta pubblicare una guida: dobbiamo mantenere viva la memoria di Veronelli e far conoscere il suo pensiero, soprattutto ai giovani. Mi è capitato – ha detto Tagliaferro – di incontrare persone che si avvicinano al mondo del vino senza conoscere la sua figura. È una responsabilità che il Seminario deve assumersi”.

Giornalista e non legato a un percorso tecnico nel settore vitivinicolo, il presidente ha richiamato anche il valore della responsabilità editoriale: “La guida è uno strumento di conoscenza e di cultura. Ogni giudizio è firmato con nome e cognome: è una scelta che comporta responsabilità e che intendiamo continuare a portare avanti”.

Il legame tra vino, territorio e persone è stato al centro dell’intervento di Alessandra Piubello. Per Veronelli il vino era un catalizzatore di incontri e dialoghi, un ponte capace di mettere in relazione le persone. Il vignaiolo non era soltanto un produttore, ma il custode di un patrimonio di tradizioni e cultura territoriale. Per comprendere davvero un vino, ha sottolineato Piubello, è necessario conoscere chi lo realizza e il luogo in cui nasce. Da qui il richiamo a “camminare la terra per scoprire e rispettare il valore umano, per favorire una più profonda conoscenza degli uomini e delle loro opere”.

Andrea Alpi ha approfondito il rapporto tra degustazione tecnica e conoscenza culturale. L’analisi sensoriale resta uno strumento indispensabile, ma non può esaurire la complessità di un vino. “Non dobbiamo confondere la precisione delle nostre parole con la completezza della nostra conoscenza”, ha osservato. Per comprendere un’etichetta bisogna metterla in relazione con il territorio, il vigneto e le scelte di chi la produce. La conoscenza può affinare la capacità di osservazione, ma deve anche essere mantenuta distinta dalle aspettative che il racconto di un produttore può generare nell’assaggiatore.