Il programma punta a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, favorire l’individuazione precoce dei fattori di rischio e facilitare l’accesso ai percorsi diagnostici e di cura attraverso un modello di attenzione continuativa alla persona

Bergamo. Prendersi cura di chi ogni giorno si prende cura della città. È questo l’obiettivo del Progetto di salute e benessere rivolto a tutti i dipendenti del Comune di Bergamo, promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con Fondazione Gruppo San Donato ETS. L’iniziativa si inserisce in una visione evoluta del welfare organizzativo, nella quale il luogo di lavoro diventa uno spazio attivo di promozione della salute, con particolare attenzione alla persona nel suo complesso. Un percorso di educazione alla salute strutturato per il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso prevenzione, educazione, diagnosi precoce e sensibilizzazione. Il programma punta a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, favorire l’individuazione precoce dei fattori di rischio e facilitare l’accesso ai percorsi diagnostici e di cura attraverso un modello di attenzione continuativa alla persona.

Responsabile medico del progetto è la dottoressa Gabriella Moise, specialista in Anestesia e Rianimazione e in Scienze dell’Alimentazione, con esperienza anche nell’ambito del Risk Management clinico. Il suo ruolo sarà quello di coordinare il percorso di valutazione e accompagnamento alla salute dei dipendenti, favorendo un approccio personalizzato e continuativo. I dipendenti del Comune di Bergamo potranno richiedere un appuntamento con la dottoressa Moise attraverso il Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli incontri inizieranno dal prossimo mese di gennaio 2027.

Il progetto, presentato ai dipendenti la scorsa settimana, offre inoltre un ambulatorio dedicato, riferimento clinico stabile aggiuntivo direttamente sul luogo di lavoro, con un medico dedicato disponibile per visite di controllo e orientamento sanitario. A questo si affiancherà uno sportello di prossimità, con funzioni di informazione e orientamento, per intercettare eventuali segnali di rischio, accompagnare i dipendenti nell’accesso ai servizi e favorire il raccordo con il medico competente, il medico di medicina generale e gli specialisti di riferimento.

In base alle necessità individuali, il percorso potrà includere approfondimenti diagnostici, esami ematochimici, indagini radiologiche e visite specialistiche, oltre alla promozione delle vaccinazioni raccomandate e degli screening. È inoltre prevista la condivisione dei risultati con il partecipante e, quando necessario, il coinvolgimento del medico di medicina generale e del medico competente. Una rivalutazione trimestrale consentirà di monitorare l’andamento del percorso e aggiornare gli interventi in relazione all’evoluzione delle condizioni di salute.

“Con questo progetto diamo risposta a un’esigenza espressa dagli stessi dipendenti. La sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro sono due aspetti centrali per un’organizzazione come quella del Comune di Bergamo, che conta oltre 800 lavoratrici e lavoratori. Abbiamo quindi accolto con grande favore la disponibilità della Fondazione Gruppo San Donato ETS ad avviare un percorso strutturato di prevenzione e screening, mettendo a disposizione competenze specialistiche e facilitando l’accesso ai servizi sanitari direttamente nel contesto lavorativo. Un’iniziativa che testimonia il valore della collaborazione tra pubblico e privato quando è orientata a obiettivi condivisi e capace di dare risposte concrete ai bisogni delle persone” dichiara l’assessore ai Lavori pubblici con delega alla Sicurezza nei luoghi di lavoro Ferruccio Rota.

“Per noi è importante essere vicini a chi ogni giorno, attraverso il proprio lavoro in Comune, si prende cura della città e dei suoi abitanti. Sappiamo quanto la salute e il benessere psicofisico incidano sulla qualità della vita di ciascuno di noi, ma anche quanto contribuiscono positivamente alle relazioni e alla qualità del lavoro. Con questo progetto vogliamo offrire alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune un’opportunità concreta per prendersi cura di sé, facilitando l’accesso alla prevenzione e promuovendo una maggiore consapevolezza rispetto alla propria salute. Crediamo che anche il luogo di lavoro possa svolgere un ruolo importante nella diffusione della cultura della prevenzione. Investire nel benessere delle persone che lavorano nella nostra Amministrazione significa investire anche nella qualità dei servizi che quotidianamente offriamo ai cittadini e alle cittadine” dichiara l’assessora alla Salute Marcella Messina.