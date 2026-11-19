Il dottor Claudio Crescini, Foto di Omar Roque su Unsplash

Sulla vicenda della neonata morta in casa e partorita da una studentessa adolescente residente nell’alto Sebino, pubblichiamo la riflessione del dottor Claudio Crescini.

La notizia della ragazza minorenne che ha partorito in casa, in provincia di Bergamo, dopo aver tenuto nascosta la gravidanza, e della morte del bambino, ci lascia sgomenti.

È una vicenda dolorosa che richiede chiarezza, ma che deve anche spingerci a una riflessione più ampia, oltre la cronaca e gli accertamenti sulle circostanze della morte.

C’è un bambino che non c’è più e una ragazza giovanissima che si trova ad affrontare un’esperienza potenzialmente devastante. Ha vissuto una gravidanza senza condividerla, senza chiedere o forse senza riuscire a chiedere aiuto, fino ad arrivare al parto in una condizione di solitudine che non possiamo ignorare.

Come è possibile che una ragazza possa attraversare per mesi una gravidanza senza trovare qualcuno con cui parlarne? Un test urinario negativo, anche in gravidanza avanzata, non esclude necessariamente una gestazione: particolari fenomeni legati alle concentrazioni di hCG e ai suoi frammenti possono interferire con alcuni test rapidi, determinando raramente risultati falsamente negativi. In caso di sospetto, sono necessari il dosaggio delle β-hCG nel sangue e soprattutto l’esame ecografico.

Ma questo aspetto, pur importante per ricostruire la vicenda, non deve distogliere l’attenzione dal problema più profondo: la difficoltà di tanti adolescenti a riconoscere le situazioni di rischio, chiedere aiuto e trovare adulti capaci di ascoltare senza giudicare.

Non conosciamo la storia personale di questa ragazza, le sue relazioni familiari e le sue paure. Non dobbiamo formulare giudizi, ma chiederci quanto siano realmente presenti nella vita dei nostri giovani adulti disponibili all’ascolto.

Li vediamo continuamente connessi attraverso telefoni e social network, ma la vicinanza digitale non è vicinanza umana. Avere tanti contatti non significa avere qualcuno a cui confidare una paura o una gravidanza inattesa.

Questa tragedia richiama anche l’insufficienza dell’educazione alla sessualità e alla contraccezione. Servono percorsi continuativi, seri e scientificamente corretti, adeguati all’età, che aiutino ragazze e ragazzi a conoscere il proprio corpo, vivere la sessualità con consapevolezza, prevenire le gravidanze indesiderate e sapere a chi rivolgersi.

La scuola, i consultori familiari, i pediatri, i medici di famiglia e i servizi territoriali dovrebbero costituire una rete facilmente accessibile. I consultori, in particolare, devono tornare a essere luoghi nei quali gli adolescenti possano entrare liberamente, anche soltanto per esprimere un dubbio o una paura, senza sentirsi giudicati.

Ma oggi c’è soprattutto una persona alla quale dobbiamo pensare: questa ragazza. Non possiamo immaginare quale dolore, senso di colpa, paura o vergogna possa accompagnarla. Sarebbe terribile se alla tragedia vissuta si aggiungessero la condanna sociale, la curiosità morbosa e il giudizio di chi non conosce la sua storia.

La tutela della sua identità e della sua riservatezza deve essere assoluta. Avrà bisogno di un sostegno psicologico competente e continuativo, di una presenza familiare e sociale non giudicante e di professionisti capaci di accompagnarla nel tempo.

Non basterà l’attenzione dei primi giorni: dovremo evitare che rimanga sola quando la cronaca avrà dimenticato questa vicenda. La sua adolescenza, la sua formazione, i suoi affetti e il suo futuro non devono essere cancellati da questa esperienza. Una tragedia non può diventare una condanna a vita.

Questa storia interroga anche sul modello di società che stiamo costruendo, nel quale si indeboliscono i legami familiari e comunitari e troppo spesso si interviene soltanto quando una fragilità è diventata un’emergenza.

Abbiamo bisogno di recuperare una cultura dell’attenzione, dell’empatia e della responsabilità reciproca. Non sappiamo se questa vicenda avrebbe potuto avere un esito diverso, ma sappiamo che una rete di relazioni, un’educazione adeguata e servizi accessibili possono offrire ai giovani occasioni concrete di aiuto.

La morte di un bambino è una perdita irreparabile. Il dolore di questa ragazza merita rispetto, protezione e vicinanza. Non aggiungiamo alla sua sofferenza il peso del nostro giudizio.

Se da questa tragedia deve nascere una riflessione collettiva, facciamo in modo che sia concreta: più educazione, consultori realmente accessibili, più ascolto nelle scuole e soprattutto più adulti capaci di esserci.

* Claudio Crescini è un medico specialista in Ostetricia e Ginecologia con una carriera quarantennale che unisce pratica clinica, chirurgia avanzata e attività formativa