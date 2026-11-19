Misano. Una fontana all’ingresso del paese per ricordare i caduti di tutte le guerre. Il Comune si prepara così ad avere il suo primo monumento dedicato a chi ha perso la vita nei conflitti. Il progetto, approvato dalla giunta comunale e dal valore di 40mila euro, sarà realizzato nella primavera del 2027 nell’ambito della riqualificazione del centro storico.

L’amministrazione ha scelto di sfruttare le risorse rimaste disponibili nell’ambito del capitolato complessivo dei lavori per inserire anche quest’opera. La collocazione individuata è un punto situato all’ingresso del paese, attraversato quotidianamente da numerosi residenti e non. Una scelta dettata proprio dalla volontà di garantire al monumento la massima visibilità.

La struttura avrà un diametro esterno di otto metri e una vasca interna di cinque. Al centro sarà collocato un elemento quadrato di due metri per lato. Il progetto prevede pannelli con lo stemma comunale, una scritta realizzata al laser e luci a immersione, oltre agli impianti per la gestione e il trattamento dell’acqua. Saranno recuperati anche il cordolo in calcestruzzo e il basamento in porfido già presenti.

Accanto alla realizzazione della fontana, il Comune sta portando avanti una ricerca storica per individuare e ricostruire le vicende delle persone da ricordare. Per farlo l’amministrazione si sta affidando anche alla memoria degli anziani del paese, con l’obiettivo di recuperare informazioni che rischiano di andare perdute. Oltre ai caduti delle due guerre mondiali, il monumento ricorderà infatti anche quattro vittime civili dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale, tre delle quali donne.

“L’idea – spiega il sindaco Ivan Tassi – è quella di unire la riqualificazione urbana a un luogo di memoria e consapevolezza. Non vogliamo soltanto realizzare una nuova opera, ma creare un punto di riferimento per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita durante le guerre, comprese le vittime civili dei bombardamenti. Per questo – dice – stiamo facendo una ricerca storica e ci stiamo confrontando anche con gli anziani del paese”.

Sul fronte della mobilità sono invece in partenza i lavori per la nuova pista ciclabile di via Colombi. Il tracciato, lungo circa 200 metri, correrà a lato della strada provinciale, dal tratto in corrispondenza del mulino fino all’incrocio con via Leonardo da Vinci. L’intervento interesserà un tratto all’interno del centro abitato, oggi privo di un percorso protetto, e darà continuità alla ciclabile già presente in via Marconi.

L’opera comporta una spesa complessiva di 110mila euro, finanziata per 90mila euro dalla Provincia di Bergamo e per la restante parte con risorse comunali. Il cronoprogramma prevede la conclusione del cantiere entro la fine di gennaio.

“Sono trent’anni – aggiunge il primo cittadino – che si attende un intervento per mettere in sicurezza quel tratto di strada. Con questa opera riusciamo finalmente a realizzare un collegamento che mancava e a prolungare il percorso ciclabile già esistente”.

Sempre in primavera è previsto un piano di asfaltature da 150mila euro, finanziato attraverso un contributo ministeriale. Gli interventi interesseranno via Colombo, via Nenni, un tratto di via Maestri, dove i lavori dovranno essere completati, e via Aldo Moro. A queste opere si aggiungerà il rifacimento del manto stradale lungo via Colombi e via Marconi, nel tratto di competenza provinciale, una volta terminati i lavori per la ciclabile.