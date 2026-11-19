Bergamo. Incontri, letture, mostre, concerti, attività sportive e campagne di sensibilizzazione. In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, il Comune presenta un calendario di iniziative che coinvolgerà la città per diverse settimane, dal 20 novembre ai primi giorni di dicembre.

Un programma diffuso, costruito attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, enti del terzo settore, realtà culturali, Reti e Spazi di quartiere. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere, promuovere la cultura del rispetto e rafforzare gli strumenti di prevenzione e sostegno alle donne.

Le iniziative attraverseranno luoghi e contesti differenti: dalle scuole agli spazi pubblici, dai quartieri alle strutture sanitarie, fino ai luoghi della cultura. Accanto agli appuntamenti di approfondimento giuridico e professionale, sono previste occasioni di confronto aperte alla cittadinanza, letture, proiezioni, attività artistiche e momenti di partecipazione collettiva.

“Il valore di questo calendario sta proprio nella pluralità delle realtà che hanno scelto di contribuire, ciascuna con le proprie competenze, i propri linguaggi e la propria capacità di raggiungere le persone”, sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità Marzia Marchesi, che richiama l’importanza di lavorare sulla prevenzione, sull’educazione al rispetto e sulla consapevolezza, a partire dalle giovani generazioni.

L’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina pone invece l’accento sul ruolo della Rete interistituzionale antiviolenza degli Ambiti di Bergamo e Dalmine, che mette in relazione servizi sociali, strutture sanitarie, istituzioni, professionisti e associazioni. “Contrastare la violenza significa anche rafforzare la capacità del territorio di riconoscere le situazioni di rischio, intercettare i bisogni e garantire risposte tempestive e coordinate”, evidenzia.

Gli appuntamenti in programma

Il calendario entra nel vivo venerdì 20 novembre. Alle 14,30, all’auditorium del Liceo Secco Suardo, è in programma il convegno “Il nuovo Codice Rosso e il reato di femminicidio: profili sostanziali e processuali tra prime applicazioni e questioni aperte”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bergamo. Alle 17,30, allo Spazio di quartiere Villaggio, lettura e dibattito a partire dal libro “Sorella outsider” di Audre Lorde.

Domenica 22 novembre, dalle 10 alle 18, la sede Uildm di via Leonardo da Vinci ospita “Con i nostri occhi”, mostra collettiva dedicata alla violenza sulle donne attraverso diversi linguaggi artistici. Alle 18,30, al Centro Risorse Educative di Valtesse, spazio invece a 2Libere dalla paura”, una serata dedicata alla difesa personale femminile.

Lunedì 23 novembre sono tre gli appuntamenti negli Spazi di quartiere: alle 17 a Celadina si parlerà del libro “Internet non è un posto per femmine” di Silvia Semenzin; alla stessa ora, a Pignolo, è previsto un laboratorio per bambini e genitori a partire dagli albi illustrati “Ci conosciamo” e “Pezzettino”. Alle 20.30, a Monterosso, lettura e dibattito sul libro “Stai zitta” di Michela Murgia.

Martedì 24 novembre, alle 15, l’edificio comunale di via San Giorgio ospiterà l’esposizione della bandiera della campagna Anci-Dipartimento per le Pari Opportunità “Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca”. Alle 18, alla libreria Feltrinelli di via XX Settembre, è in programma l’incontro con Paola Di Nicola Travaglini dal titolo “Era tanto un bravo ragazzo”.

Mercoledì 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono previsti diversi momenti di sensibilizzazione e approfondimento. Dalle 9 alle 18, l’auditorium dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII ospiterà il convegno “Contrasto alla violenza: continuità ospedale-territorio, reti di responsabilità ed empowerment di comunità”, dedicato al raccordo tra servizi sanitari e territoriali.

Alle 9 partirà dalla fermata Teb di Borgo Palazzo una camminata organizzata dall’associazione Adesso Donne 3.0 e dal Gruppo di cammino Borgo Palazzo, con deposizione di fiori presso alcune panchine rosse della città. Dalle 11 alle 17, in piazzale Marconi, la Polizia Locale e l’associazione Aiuto Donna proporranno uno stand informativo sulla tutela penale e dimostrazioni di difesa personale.

Nel pomeriggio, alle 16, allo Spazio di quartiere Grumello, lettura e dibattito a partire dal libro «Una donna» di Annie Ernaux. Alle 19, in piazza della Repubblica, sarà accesa l’installazione luminosa “Right Light”, nell’ambito della campagna promossa da Soroptimist International Club Bergamo in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità.

La giornata si concluderà alle 21 con un concerto degli “Shine on Project” all’auditorium del Seminario Vescovile, in Città Alta. L’ingresso è libero con prenotazione; all’uscita sarà possibile lasciare una donazione a favore dell’associazione Aiuto Donna – Uscire dalla Violenza Onlus.

Il programma proseguirà sabato 28 novembre con “Running Against Violence”: dalle 10, con partenza e arrivo a Palazzo Frizzoni, sono previsti una camminata e una corsa su percorsi di 3 o 5 chilometri in memoria delle vittime di femminicidio.

Lunedì 30 novembre, alle 16,30, lo Spazio di quartiere Longuelo ospiterà una lettura di un albo illustrato e un laboratorio per bambini e genitori. Dall’1 al 3 dicembre, infine, allo Spazio Daste si terrà il festival “Linea”, rassegna socioculturale dedicata al contrasto della violenza di genere e alla promozione di modelli relazionali liberi da stereotipi.

Le campagne di sensibilizzazione in città

Accanto agli appuntamenti in calendario, il Comune e le realtà coinvolte promuovono anche alcune campagne di comunicazione destinate a proseguire oltre il 25 novembre. Fino al 26 novembre sugli autobus Atb sarà diffuso il messaggio “Donna sei in pericolo? Chiama 1522”, promosso da Soroptimist. L’invito a contattare il numero nazionale antiviolenza e stalking sarà tradotto in dieci lingue, per raggiungere anche le persone di origine straniera.