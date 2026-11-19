Residente ad Albino, in pensione da un anno, aveva scalato anche il Cervino. Era in escursione lungo il confine tra Val Brembana e Valtellina: fatale, forse, un passo falso a oltre duemila metri di quota

Albino. La montagna era la sua grande passione, coltivata con l’esperienza di chi aveva scalato anche vette impegnative come il Cervino, e a cui ora, finalmente in pensione da un anno, poteva dedicare più tempo. È profondo il cordoglio ad Albino per la scomparsa di Valter Zanibelli, 61 anni, ex impiegato amministrativo in un’azienda del territorio, che lascia la moglie e tre figli.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di mercoledì 18 novembre sulle Orobie, lungo una cresta del Monte Fioraro, la cima che segna il confine tra la Val Brembana e la Valtellina. Zanibelli stava affrontando un’escursione in compagnia di due amici: il gruppo era partito facendo tappa prima al rifugio Madonna delle Nevi di Mezzoldo, poi al rifugio Balicco, per infine puntare verso il Monte Fioraro.

L’incidente è avvenuto sul versante valtellinese della montagna, nel territorio di Albaredo per San Marco (in provincia di Sondrio), a oltre 2mila metri di quota. Secondo le prime ricostruzioni, il 61enne sarebbe forse inciampato, precipitando nel vuoto per circa 200 metri e finendo ai piedi di un dirupo in una zona particolarmente impervia. L’allarme è scattato attorno alle 12:30, ma per l’escursionista non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Particolarmente complesse si sono rivelate le operazioni di recupero della salma, che hanno richiesto l’intervento congiunto dei militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, dei tecnici della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna del Soccorso alpino (stazione di Morbegno) e dei vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Il corpo è stato infine recuperato e trasportato in elicottero all’ospedale di Sondrio.