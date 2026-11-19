Bergamo. Il Movimento 5 Stelle bergamasco aderisce allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre e annuncia la propria partecipazione alla mobilitazione contro la legge di bilancio del Governo Meloni.

A comunicarlo è Alvaro D’Occhio, rappresentante del Gruppo Territoriale del M5S di Bergamo e hinterland, che in una nota ribadisce il sostegno del Movimento alle iniziative di protesta contro le politiche economiche dell’esecutivo. Una posizione in continuità con quella già espressa in occasione dello sciopero indetto dall’Usb lo scorso 30 ottobre.

Nel mirino dei pentastellati c’è una manovra giudicata frammentaria e lontana dalle necessità del Paese. D’Occhio contesta in particolare la distribuzione delle risorse attraverso interventi di portata limitata, le misure fiscali sui premi di produttività e le nuove disposizioni che riguardano le sale Lan. Critiche anche ai finanziamenti destinati alla sanità e alla scuola private, a scapito delle strutture pubbliche, e alla presenza di quello che definisce l’ennesimo condono: “In quattro anni di Governo abbiamo superato quota venti”.

Nel comunicato non manca un riferimento alle pensioni e alla Lega, accusata di aver alimentato per anni aspettative poi disattese sul tema previdenziale. D’Occhio definisce inoltre il Governo “debole e diviso al suo interno”, sostenendo che la maggioranza abbia fatto marcia indietro sui tagli all’organico della scuola pubblica soltanto dopo che la misura è diventata oggetto di contestazione.