Bergamo. Possibili disagi per chi utilizza il trasporto pubblico nella giornata di venerdì 20 novembre, quando è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Filt Cgil.

Arriva Italia ha comunicato le modalità di svolgimento del servizio sul territorio bergamasco. In particolare, saranno garantite le corse nelle fasce orarie dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16. Al di fuori di questi intervalli, il servizio potrà subire interruzioni in relazione all’adesione del personale allo sciopero.