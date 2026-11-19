Venerdì|
Sciopero generale del 20 novembre, a Bergamo bus Arriva garantiti in due fasce orarie
L’azienda dei trasporti comunica le modalità del servizio durante la mobilitazione nazionale di 24 ore proclamata dalla Filt Cgil: mezzi in circolazione dalle 6 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 16
Bergamo. Possibili disagi per chi utilizza il trasporto pubblico nella giornata di venerdì 20 novembre, quando è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla Filt Cgil.
Arriva Italia ha comunicato le modalità di svolgimento del servizio sul territorio bergamasco. In particolare, saranno garantite le corse nelle fasce orarie dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16. Al di fuori di questi intervalli, il servizio potrà subire interruzioni in relazione all’adesione del personale allo sciopero.
La società avverte inoltre che, a ridosso degli orari di inizio e di termine della mobilitazione, potranno verificarsi variazioni e ritardi, dovuti ai tempi tecnici necessari per consentire ai mezzi di raggiungere e attestarsi ai diversi capolinea.