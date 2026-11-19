Rogno. Diciannove giorni scanditi dal dolore e dalla speranza, diciannove giorni da quel maledetto incidente. Purtroppo è morto Simone Libertino , il ragazzino 14enne di Darfo che era caduto in moto nella zona di Bessimo Inferiore.

L’adolescente era parso subito in gravi condizioni dopo la caduta in moto. L’incidente era avvenuto poco prima delle 13.30 di sabato 31 ottobre in via Vittorio Veneto. La caduta era avvenuta mentre il ragazzo viaggiava sulla corsia da Bessimo verso Rogno.

Secondo i testimoni era in sella a una moto da Enduro da 50 quando, sorpassando un’altra moto, è finito sulla corsia opposta urtando un cordolo e finendo poi a terra. I testimoni sono subito intervenuti prestandogli i primi soccorsi e chiamando aiuto. Sul posto era intervenuta un’ambulanza e l’elisoccorso, che aveva trasportato il giovane all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.