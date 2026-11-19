Bergamo. Il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza era discriminatorio nei confronti di un cittadino titolare di protezione internazionale. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Bergamo, che con una sentenza dell’11 novembre 2026 ha accolto il ricorso contro l’Inps, condannando l’istituto a versare oltre 13mila euro di mensilità arretrate.

La giudice Giulia Bertolino ha riconosciuto l’illegittimità della revoca del beneficio e della successiva richiesta di restituzione delle somme già erogate. L’Inps dovrà pagare al ricorrente 13.178,62 euro, corrispondenti a tredici mensilità non versate, oltre agli interessi e alle spese legali.

La vicenda risale al 2021, quando l’istituto aveva revocato il reddito di cittadinanza al cittadino, chiedendo anche la restituzione degli importi percepiti nei mesi precedenti. Il motivo era il mancato possesso del requisito dei dieci anni di residenza sul territorio nazionale, previsto dalla normativa per accedere alla misura di sostegno economico.

Contro il provvedimento è stato presentato un ricorso con il sostegno della Cgil di Bergamo, seguito dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Giovanna Maggi e Ilaria Traina. Il procedimento ha assunto anche una dimensione europea, arrivando fino alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Nel maggio 2026 i giudici europei hanno stabilito che subordinare l’accesso a una misura di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza al requisito dei dieci anni di residenza è contrario al diritto dell’Unione per i beneficiari di protezione sussidiaria. Una pronuncia che si inserisce nel solco di quella della Corte costituzionale del marzo 2025, che aveva già dichiarato illegittimo il requisito della residenza decennale.

Nel corso del procedimento bergamasco, l’Inps aveva successivamente annullato in autotutela il provvedimento di revoca, senza tuttavia corrispondere le mensilità arretrate. Da qui la necessità di proseguire la causa per ottenere il riconoscimento del diritto alle somme non versate.