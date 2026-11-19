il supporto avanzato
CORI: la chirurgia protesica del ginocchio diventa sempre più personalizzata
La robotica è uno strumento che affianca e valorizza il lavoro del chirurgo, ma l’esperienza dello specialista rimane determinante
La chirurgia ortopedica si evolve verso interventi sempre più precisi e personalizzati. Alla Casa di Cura San Francesco, il sistema robotico CORI rappresenta un supporto avanzato nella chirurgia protesica del ginocchio, permettendo al chirurgo di pianificare l’intervento sulla specifica anatomia del paziente e di verificarne il risultato prima di eseguire i tagli ossei.
Un intervento pianificato sul singolo paziente
Durante l’intervento il sistema acquisisce le caratteristiche anatomiche del ginocchio e le riproduce all’interno di un software dedicato.
Il chirurgo può così simulare virtualmente il posizionamento delle componenti protesiche, valutare differenti possibilità e verificare in anticipo come determinate scelte possano influenzare il comportamento dell’articolazione.
In questo modo, molte valutazioni che tradizionalmente venivano effettuate progressivamente durante l’intervento possono essere anticipate e simulate prima di procedere con i tagli definitivi.
Il robot non sostituisce il chirurgo
È importante chiarire che CORI non opera autonomamente.
Il piano chirurgico viene definito e modificato dal chirurgo sulla base dell’anatomia del paziente, delle condizioni dell’articolazione e della propria esperienza.
Il sistema rappresenta quindi uno strumento di supporto che consente di verificare con grande precisione ciò che il chirurgo ha programmato.
Anche durante la preparazione dell’osso, il controllo rimane nelle mani dello specialista: il sistema guida la fresa secondo i limiti definiti nella pianificazione e ne limita l’azione nelle aree che non devono essere trattate.
Un ruolo centrale del bilanciamento legamentoso
Uno degli aspetti più interessanti della tecnologia è la possibilità di analizzare dinamicamente il bilanciamento dei legamenti durante i movimenti di flessione ed estensione del ginocchio.
Il chirurgo può visualizzare come cambia la tensione dei compartimenti articolari e modificare virtualmente orientamento e posizione delle componenti protesiche fino a individuare il miglior equilibrio possibile.
L’obiettivo è ottenere un ginocchio stabile e ben bilanciato, rispettando il più possibile l’anatomia e la biomeccanica specifica del paziente.
Tecnologia image-free: senza necessità di TAC preoperatoria
Una caratteristica importante del sistema utilizzato è l’approccio image-free.
La pianificazione viene effettuata attraverso l’acquisizione intraoperatoria dei riferimenti anatomici, senza rendere necessaria una TAC preoperatoria dedicata alla procedura robotica.
Questo consente di evitare un esame radiologico aggiuntivo esclusivamente finalizzato alla programmazione dell’intervento.
La tecnologia al servizio dell’esperienza chirurgica
La robotica rappresenta quindi uno strumento che affianca e valorizza il lavoro del chirurgo.
L’esperienza dello specialista rimane determinante sia nella pianificazione sia nella capacità di interpretare correttamente le informazioni fornite dal sistema e di intervenire quando necessario.
L’obiettivo non è sostituire il chirurgo, ma mettergli a disposizione informazioni più precise per realizzare una protesi il più possibile adattata all’anatomia e alla biomeccanica del singolo paziente.
Non si utilizza la robotica per risparmiare tempo, ma per aumentare la qualità e la precisione dell’intervento protesico.