La chirurgia ortopedica si evolve verso interventi sempre più precisi e personalizzati. Alla Casa di Cura San Francesco , il sistema robotico CORI rappresenta un supporto avanzato nella chirurgia protesica del ginocchio, permettendo al chirurgo di pianificare l’intervento sulla specifica anatomia del paziente e di verificarne il risultato prima di eseguire i tagli ossei.

Durante l’intervento il sistema acquisisce le caratteristiche anatomiche del ginocchio e le riproduce all’interno di un software dedicato.

Il chirurgo può così simulare virtualmente il posizionamento delle componenti protesiche , valutare differenti possibilità e verificare in anticipo come determinate scelte possano influenzare il comportamento dell’articolazione.

In questo modo, molte valutazioni che tradizionalmente venivano effettuate progressivamente durante l’intervento possono essere anticipate e simulate prima di procedere con i tagli definitivi.

È importante chiarire che CORI non opera autonomamente .

Il piano chirurgico viene definito e modificato dal chirurgo sulla base dell’anatomia del paziente, delle condizioni dell’articolazione e della propria esperienza.

Il sistema rappresenta quindi uno strumento di supporto che consente di verificare con grande precisione ciò che il chirurgo ha programmato.

Anche durante la preparazione dell’osso , il controllo rimane nelle mani dello specialista: il sistema guida la fresa secondo i limiti definiti nella pianificazione e ne limita l’azione nelle aree che non devono essere trattate.

Uno degli aspetti più interessanti della tecnologia è la possibilità di analizzare dinamicamente il bilanciamento dei legamenti durante i movimenti di flessione ed estensione del ginocchio.

Il chirurgo può visualizzare come cambia la tensione dei compartimenti articolari e modificare virtualmente orientamento e posizione delle componenti protesiche fino a individuare il miglior equilibrio possibile.

L’obiettivo è ottenere un ginocchio stabile e ben bilanciato, rispettando il più possibile l’anatomia e la biomeccanica specifica del paziente.