Il libro|
“Pablo e la colomba”, tre favole per i bambini: il ricavato va in beneficenza
Il libro nasce dall’amicizia tra il giornalista bergamasco Matteo Bonfanti e lo scultore uruguaiano Pablo Atchugarry. Le vendite sosterranno La Casa di Leo, La Passione di Yara e una scuola dell’infanzia in provincia di Pisa
Bergamo. Dall’amicizia tra un giornalista bergamasco e uno scultore uruguaiano di fama internazionale nascono tre favole per bambini, unite da un obiettivo comune: trasmettere messaggi di pace, amicizia e amore per gli animali, sostenendo alcune realtà impegnate nella tutela dell’infanzia.
I protagonisti di questa storia sono Matteo Bonfanti, scrittore, giornalista e cantautore, direttore di Bergamo & Sport, e Pablo Atchugarry, scultore uruguaiano tra i più apprezzati artisti contemporanei, autore de La colomba della pace, opera esposta in Vaticano e protagonista di un recente documentario su Sky Arte.
Dal loro incontro è nato il libro “Pablo e la colomba”, che raccoglie tre favole: quella che dà il titolo al volume, dedicata alla pace nel mondo, “Sole e il pesce Ambrogio”, incentrata sull’amicizia, e “Il gatto Leo”, che affronta il tema dell’amore per gli animali. Le storie hanno come destinatari principali i bambini, ma il volume racconta anche il legame di amicizia nato tra i due autori. Un rapporto che ha portato Bonfanti e Atchugarry a scegliere di destinare l’intero ricavato delle vendite a progetti dedicati al benessere dei più piccoli.
I beneficiari saranno due associazioni bergamasche: La Casa di Leo e La Passione di Yara, entrambe impegnate a favore dei bambini, oltre alla scuola dell’infanzia statale “Il Girotondo”, a Ceppaiano, frazione del Comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa.
Il libro è disponibile al prezzo di 20 euro, acquistabile attraverso i canali delle due associazioni bergamasche. È pensato anche come un’attività creativa: le pagine delle favole sono infatti da colorare e il volume è disponibile in due versioni, italiana e spagnola, con il titolo “Pablo y la paloma”. Insieme al libro, i piccoli lettori riceveranno in regalo una scatola di pennarelli o di pastelli. Ma la proposta dei due autori non si ferma qui: ai bambini viene chiesto di inventare, scrivere e disegnare una favola tutta loro, con l’idea di raccogliere i contributi in un prossimo libro corale.