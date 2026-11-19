Il libro nasce dall’amicizia tra il giornalista bergamasco Matteo Bonfanti e lo scultore uruguaiano Pablo Atchugarry. Le vendite sosterranno La Casa di Leo, La Passione di Yara e una scuola dell’infanzia in provincia di Pisa

Bergamo. Dall’amicizia tra un giornalista bergamasco e uno scultore uruguaiano di fama internazionale nascono tre favole per bambini, unite da un obiettivo comune: trasmettere messaggi di pace, amicizia e amore per gli animali, sostenendo alcune realtà impegnate nella tutela dell’infanzia.

I protagonisti di questa storia sono Matteo Bonfanti, scrittore, giornalista e cantautore, direttore di Bergamo & Sport, e Pablo Atchugarry, scultore uruguaiano tra i più apprezzati artisti contemporanei, autore de La colomba della pace, opera esposta in Vaticano e protagonista di un recente documentario su Sky Arte.

Dal loro incontro è nato il libro “Pablo e la colomba”, che raccoglie tre favole: quella che dà il titolo al volume, dedicata alla pace nel mondo, “Sole e il pesce Ambrogio”, incentrata sull’amicizia, e “Il gatto Leo”, che affronta il tema dell’amore per gli animali. Le storie hanno come destinatari principali i bambini, ma il volume racconta anche il legame di amicizia nato tra i due autori. Un rapporto che ha portato Bonfanti e Atchugarry a scegliere di destinare l’intero ricavato delle vendite a progetti dedicati al benessere dei più piccoli.

I beneficiari saranno due associazioni bergamasche: La Casa di Leo e La Passione di Yara, entrambe impegnate a favore dei bambini, oltre alla scuola dell’infanzia statale “Il Girotondo”, a Ceppaiano, frazione del Comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa.