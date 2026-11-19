Bergamo. Riflettere sulle ferite del passato per diventare costruttori attivi di pace nel presente. Con questo obiettivo prende il via a Bergamo “Thesaurus. Archivi di memoria e di futuro”, il nuovo progetto culturale diffuso che fino al 6 dicembre trasformerà la città in un laboratorio di confronto sul valore della testimonianza e sul senso dei confini.

Nata in occasione del trentennale del genocidio di Srebrenica e della fine della guerra in Bosnia ed Erzegovina (1995-1996), l’iniziativa è ideata e progettata dall’artista Simona Barzaghi, promossa e sostenuta dal Comune di Bergamo e coordinata da The Blank Contemporary Art. Dopo un’anteprima il 15 novembre durante la giornata conclusiva di “ArtDate”, il progetto entra nel vivo giovedì 19 novembre alle 18 con l’opening ufficiale della mostra nell’atrio di Cult! (in piazza della Libertà 7).

L’esposizione, visitabile a ingresso libero dal martedì al venerdì (9-13) e nel weekend (10-18) , riunisce opere che interrogano il rapporto tra territorio, identità e rinascita. Accanto ai lavori di Simona Barzaghi, che presenta “Waterline” e “Below the Line” (nati da una performance lungo il fiume Drina, confine tra Bosnia e Serbia) e “Zastawe”, un tessuto di 36 metri di bandiere ricucite insieme agli abitanti delle zone di frontiera, il percorso espositivo accoglie il progetto fotografico “Where we stand” di Claudio Cristini, dedicato a Irvin Mujčić e al rapporto con la natura. Completa la mostra Smirna Kulenović, artista nata nella Sarajevo sotto assedio, con i due video “Our family garden” (legato alle 1.000 calendule piantate da 100 donne sulle ex trincee di Zlatiste) e “Down to the earth”.

Accanto all’esposizione, “Thesaurus” propone un calendario ricco di appuntamenti tra Cult! e lo Spazio Abq di via Quarenghi 33, che fino al 3 dicembre diventerà un vero e proprio hub creativo per oltre 500 studenti di sei istituti superiori bergamaschi (Manzù, Falcone, Lussana, Mamoli, Rigoni Stern e Patronato San Vincenzo), impegnati in workshop, visite guidate e laboratori di regia e arte contemporanea.

Il programma aperto alla cittadinanza prenderà il via venerdì 20 novembre alle 18 (Sala dell’Orologio, Cult!) con la proiezione del documentario “I diari di mio padre” del regista Ado Hasanović, realizzato a partire dalle riprese amatoriali girate dal padre a Srebrenica durante l’assedio del 1993. Il confronto proseguirà mercoledì 25 novembre alle 9 (Auditorium Cult!) con il talk “Dove serve esserci”, dedicato alle realtà bergamasche impegnate negli aiuti umanitari e nel racconto dei conflitti, che vedrà dialogare Simona Barzaghi, Maurizio Carrara (Cesvi), Gigi Riva e Andrea Valesini, affiancato in calendario da un secondo incontro sul tema “Vivere i confini” con l’antropologo Marco Aime e la scrittrice Elvira Mujčić.

A chiudere il cartellone sarà, venerdì 4 dicembre alle 21 (Auditorium Cult!), la replica gratuita su prenotazione dello spettacolo “L’ultimo rigore di Faruk” di Teatro Caverna. Tratto dall’omonimo libro di Gigi Riva, il monologo ripercorre la tragica dissoluzione della ex Jugoslavia attraverso l’errore dal dischetto di Faruk Hadžibegić ai Mondiali di Italia ’90. Il progetto proseguirà poi anche oltre i confini nazionali: grazie alla collaborazione con il Museum of East Bosnia di Tuzla, la mostra approderà in Bosnia nel 2027.

Ad aprire la presentazione della rassegna tenutasi giovedì mattina presso Cult!, prima dell’inaugurazione pomeridiana, è stato il vicesindaco e assessore alla Cultura Sergio Gandi, che ha illustrato le ragioni per cui l’Amministrazione comunale ha deciso di sposare fin da subito l’iniziativa: “Il progetto ideato da Simona Barzaghi è stato giudicato subito interessante sia per il valore estetico sia per i suoi contenuti sostanziali. Ciò che ci ha entusiasmato di più è la multidisciplinarietà della proposta e il target a cui si rivolge: oltre 500 studenti di sei istituti superiori bergamaschi, con il liceo Manzù e il liceo Falcone coinvolti direttamente nell’organizzazione e nell’accoglienza. Parlare oggi di Srebrenica, dove nel 1995 furono uccise più di 8.000 persone nel primo eccidio europeo del dopoguerra riconosciuto come genocidio, significa interrogare la nostra attualità, dalle guerre alle porte dell’Europa fino alla tragedia di Gaza. Al di là dei tempi lunghi delle classificazioni giuridiche, la sostanza di quei fatti si ripete. Farlo con le nuove generazioni è fondamentale, così come onorare il legame storico di Bergamo con la Bosnia ed Erzegovina, nato negli anni Novanta con l’accoglienza dei profughi e i progetti di ricostruzione come a Kakanj. Dalle macerie può nascere una prospettiva di futuro: proprio come il fiume Drina, il confine può smettere di essere separazione per tornare a essere luogo di dialogo”.

L'ideatrice Simona Barzaghi e l'assessore Sergio Gandi

A seguire, l’ideatrice Simona Barzaghi ha raccontato la genesi artistica della mostra e il cuore laboratoriale del progetto rivolto alle scuole: “Amo il dialogo e il mio lavoro nasce da una domanda precisa: i confini uniscono o separano? Quando mi sono avvicinata alle acque del fiume Drina, a Srebrenica, ho provato uno smarrimento profondo nel pensare che quel corso d’acqua potesse dividere anziché unire, ed è da lì che è nato “Waterline”. Per “Zastawe”, invece, ho viaggiato con uno zaino pieno di bandiere, ritagliandone i simboli politici e chiedendo agli abitanti delle zone di frontiera di ricostruire un vessillo che li rappresentasse davvero: le ho poi cucite e ricamate una ad una per onorare quel lavoro condiviso. Allo Spazio Abq di via Quarenghi abbiamo voluto far sperimentare questo stesso processo di coesistenza ai ragazzi: non sarà una semplice esposizione finale, ma un cantiere aperto in cui ogni giorno i cittadini potranno affacciarsi per osservare gli studenti confrontarsi e creare opere insieme. La scuola è fondamentale: stiamo costruendo una cittadinanza attiva”.

L'ideatrice Simona Barzaghi e Ado Hasanović

A chiudere gli interventi principali è stato il regista bosniaco Ado Hasanović, sopravvissuto al genocidio di Srebrenica e autore del documentario “I diari di mio padre”, in programma venerdì 20 novembre (ore 18) a Cult!: “Parlare dell’intreccio tra memoria e futuro mi emoziona profondamente. Ho vissuto quella tragedia sulla mia pelle e alcuni membri della mia famiglia non sono ancora stati ritrovati. Per anni ho provato vergogna e paura nel raccontare ciò che era accaduto, un silenzio che ancora oggi pesa su chi vive laggiù, dove molte ferite faticano a rimarginarsi. Prima del 2024 non volevo confrontarmi con quel passato: realizzare questo film partendo dalle riprese amatoriali girate da mio padre durante l’assedio è stata per me una vera terapia. Spesso mi chiedono se io sia riuscito a perdonare. La mia risposta è stata fondare a Srebrenica, e aprire poi anche alla vicina Bratunac, il “Silver Civic Festival”, arrivato alla terza edizione: una rassegna culturale per creare comunità e dialogo tra due città ancora segnate dalla guerra. Collaborare con i giovani di Bergamo è una gioia: spero possa nascere un ponte che porti alcuni di loro fino a Srebrenica, per portare nuova luce e parlare insieme di futuro”.



PROGRAMMA

Il programma si divide in incontri di condivisione con il pubblico generico e progetti dedicati solo agli studenti.

Per il pubblico

Per gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria superiore

lunedì 16 novembre, ore 9.00 Auditorium, CULT!, via Duzioni 2

Proiezione de Il ragazzo della Drina con introduzione di Irvin Mujčić.

Proiezione de Il ragazzo della Drina con introduzione di Irvin Mujčić. venerdì 20 novembre, ore 9.30, Spazio ABQ, via Quarenghi 33

Workshop di regia di Ado Hasanović, per creare con lo smartphone brevi narrazioni visive sui temi di confine e identità.

Workshop di regia di Ado Hasanović, per creare con lo smartphone brevi narrazioni visive sui temi di confine e identità. sabato 21 novembre, ore 9.00, Auditorium, CULT!, via Duzioni 2

Proiezione de I diari di mio padre di Ado Hasanović.

Proiezione de I diari di mio padre di Ado Hasanović. lunedì 23 novembre, ore 9.30, Spazio ABQ, via Quarenghi 33

Workshop di Smirna Kulenović, un’esperienza di “social healing” attraverso l’arte.

Workshop di Smirna Kulenović, un’esperienza di “social healing” attraverso l’arte. martedì 24 novembre, ore 9.30, Spazio ABQ, via Quarenghi 33

Workshop di Smirna Kulenović e presentazione del lavoro svolto con gli studenti degli istituti partecipanti.

Workshop di Smirna Kulenović e presentazione del lavoro svolto con gli studenti degli istituti partecipanti. mercoledì 25 novembre, ore 9.00, Auditorium, CULT!, via Duzioni 2

Talk Dove serve esserci. Testimoni da Bergamo nella guerra di Bosnia e nell’assedio di Sarajevo, tra informazione e aiuto umanitario, con Simona Barzaghi, Maurizio Carrara (Cesvi), Gigi Riva (inviato di guerra) e Andrea Valesini (giornalista).

Talk Dove serve esserci. Testimoni da Bergamo nella guerra di Bosnia e nell’assedio di Sarajevo, tra informazione e aiuto umanitario, con Simona Barzaghi, Maurizio Carrara (Cesvi), Gigi Riva (inviato di guerra) e Andrea Valesini (giornalista). 26 e 28 novembre, ore 9.00; 27 e 30 novembre, ore 10.00; 1 e 2 dicembre, ore 10.30, Spazio ABQ, via Quarenghi 33

Laboratori tra gli istituti superiori di Bergamo aderenti, aperti anche a visite d’istruzione e a incontri con il pubblico.

Laboratori tra gli istituti superiori di Bergamo aderenti, aperti anche a visite d’istruzione e a incontri con il pubblico. 3 dicembre, ore 11.30, Spazio ABQ, via Quarenghi 33